Así luce el hijo mayor de Pepe Aguilar: no se dedica a la música y llegó a estar en la cárcel

Para José Antonio Aguilar Jiménez, mejor conocido como Pepe Aguilar, fue un golpe muy duro enterarse que su hijo José Emiliano andaba en malos pasos y terminó en la cárcel. Pese a todo lo que implicó ese escándalo familiar, el cantante y productor dio una lección de vida a su primogénito que hoy él le agradece.

“Sí, ya estoy mucho más contento y agradecido con mi papá (Pepe Aguilar)”, dijo José Emiliano al programa Ventaneando.

La familia de Pepe Aguilar vivió uno de los escándalos más sonados en México. En marzo de 2017, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detuvo a Emiliano Aguilar, el hijo mayor del cantante, en un punto de inspección de California.

Según el portal El Universo, las autoridades hallaron a cuatro ciudadanos chinos en el baúl de su vehículo que no portaban documentos para entrar a Estados Unidos.

A sus 24 años, Emiliano fue detenido en la frontera entre Tijuana y San Ysidro, pasó varios meses en prisión y estuvo en una clínica de rehabilitación por consumo de drogas.

Tras el arresto y las indagatorias correspondientes, el hijo de Pepe se declaró culpable del delito de tráfico de personas y el juez dio su veredicto y lo sentenció a tres años en libertad condicional y seis meses en un centro de rehabilitación “ya que no está bien de sus facultades mentales”, además de pagar una fianza de 15 mil dólares.

A los hijos se le apoya como sea

Cuando Emiliano salió de la cárcel, el jefe de la “Dinastía Aguilar” declaró a los medios sobre la situación de su hijo y con amor de padre decidió apoyarlo para recuperarse.

“Yo creo que a los hijos y personas que quieres se les apoya de la mejor manera que puedes. No soy una persona especialista en situaciones en este tipo, entonces como pueda apoyarlo primero que nada con mucho amor porque eso es lo que le puedo dar sin necesidad de pedirle permiso a nadie y está en mis manos cien por ciento y es mi responsabilidad”, dijo Pepe Aguilar en ese momento a la prensa.

Su convicción de ayudar a su hijo lo cumplió al pie de la letra, Pepe Aguilar no ha soltado de la mano a Emiliano y en libertad está como parte del equipo de trabajo de su padre y sus hermanos, a quienes acompaña en las giras.

El artista tiene cuatro hijos: Emiliano Aguilar, Aneliz Aguilar, Leonardo Aguilar y Angela Aguilar.

Agradecido con mi padre

Durante los Premios Juventud fue captado por los medios de comunicación a las afueras del hotel donde la famosa Dinastía Aguilar se hospedó previo a la presentación de Ángela Aguilar, su media hermana.

Allí, Emiliano expresó lo agradecido que está con su padre de la nueva oportunidad que le da para seguir adelante.

“Lo que me pasó es algo que no me gustaría comentar ahorita”, dijo.

Afirmó que no competirá en el canto con sus hermanos Leonardo y Ángela. “No (voy a cantar) ahorita nada más estoy ayudando a mi papá, estoy muy agradecido con él. La verdad me ha ayudado mucho”.

Etapa superada

Se le ve feliz trabajando fuera de las cámaras y los escenarios, ayudando a sus hermanos Angela y Leonardo a continuar el legado de música de la “Dinastía Aguilar”.

La otra hija de Pepe Aguilar, Aneliz los acompaña también, pero ella está en el mundo de las redes sociales con sus gustos por la moda.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el intérprete de Prometiste dio detalles sobre la relación que actualmente tiene con hijo mayor.

En imágenes difundidas por el Programa “Hoy”, reveló que vive con Emiliano y sus otros hijos. Añadió que no lo presiona para que encuentre empleo, pues ya llegará.