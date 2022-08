Benjamín Vicuña se emocionó hasta las lágrimas tras hablar de sus hijos: “Trato de ser mi mejor versión”

Benjamín Vicuña estuvo como invitado en el programa argentino “Socios del espectáculo” (eltrece), en donde habló sobre su vida privada y se emocionó comentando su rol de padre.

Luego de que en el espacio repasan su vida profesional, lo que han sido sus éxitos en el cine y en televisión, los animadores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares le consultaron sobre la vida con sus retoños, esto mientras mostraban imágenes de cada uno de sus pequeños.

“Amancio es un duende hermoso, lo amo, es mi regaloncito divertido. Es el más chiquito y es alegría pura. También es un terremoto; está en una edad, los famosos dos años, en donde se lleva todo puesto, pero es hermoso”, aseguró tras ver las fotos de su hijo junto a China Suárez.

Posteriormente, llegó el turno de la menor de cuatro años, Magnolia: “Es mi niña. Desde que apareció en escena trajo toda la luz del mundo. Es una niña especial, carismática, graciosa. Ella, particularmente, parece como si viniera con un mensaje, como que supiera cosas”, contó.

Luego, siguió con los hijos que tuvo con su expareja, Carolina “Pampita” Ardohain. Sin embargo, cuando salieron las fotos Beltrán, se quebró. “Me están matando”, comentó.

“Es de la emoción de amor más profundo y son lágrimas lindas, ellos son mi vida”, comentó luego de unos minutos de reflexión.

Finalmente, habló sobre su rol como padre, expresando que en este sentido “trato de ser mi mejor versión. Le dedico mucho tiempo y mucha reflexión. Por mi historia con mis padres y por mi vínculo de embajador Unicef trato de leer y tratar de entender. No sé si me siento bien o mal, pero sí me ocupo. Trato de lidiar con las fantasías de lo que podría ser, tratando de estar lo más presente que puedo”.

“Está clarísimo que yo vivo acá (Argentina) por ellos”, argumentó.

Acá puedes revisar la entrevista completa: