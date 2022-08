Britney Spears no es “mala madre” por poner límites a sus hijos: videos filtrados desatan debate

Una nueva guerra entre Britney Spears y Kevin Federline se ha desatado, o mejor dicho, nunca terminó desde que se separaron en 2006.

Este 11 de agosto, el ex bailarín difundió unos videos en los que Britney supuestamente está discutiendo “violentamente” con sus hijos Sean Preston y Jayden James cuando eran más pequeños.

“No puedo sentarme y dejar que mis hijos sean acusados de esta manera después de lo que han pasado. Por mucho que nos duela, decidimos como familia publicar estos videos”, Kevin describió en la publicación. “Esto ni siquiera es lo peor. Las mentiras tienen que parar. Espero que nuestros hijos crezcan para ser mejores que esto”.

También agregó que Sean Preston y Jayden James, tenían entonces 12 y 11 años respectivamente.

En el primer video, Britney regaña a uno de los niños diciendo: “Esta es mi casa, si quiero entrar aquí y darte loción (crema) para la cara porque está áspera, y todo lo que me dices es ‘está bien’. No, no está bien”. Y agregó: “Será mejor que todos comiencen a respetarme, ¿queda claro? Todos deben comenzar a tratarme como una mujer que vale la pena. Soy una mujer, ¿de acuerdo? Sean amables conmigo. ¿Entendido?”.

En el siguiente vídeo, la intérprete de Baby One More Time va en el coche con ambos mientras regaña a su hijo mayor por entrar a una heladería sin llevar zapatos y que como castigo le iba a quitar su móvil. “¿Has perdido la cabeza? Estoy en shock contigo y no sé qué hacer. Y te tengo miedo porque estás pasando por la pubertad. Y no sé qué decir. Pero me importa más de lo que crees”, dice.

Ante la publicación, internautas salieron en defensa de Britney, señalado a Kevin Federline por “convertir a los niños en armas” para su conveniencia.

Britney no es una mala madre por poner límites

Aunque Kevin ha borrado la publicación de su cuenta, sus acciones indignaron a muchos ya que en pleno 2022, las mujeres siguen siendo atacadas por poner límites.

Britney lo dijo claro: “Todos deben comenzar a tratarme como una mujer que vale la pena”.

Cualquier madre sabe que está en la naturaleza de los niños probar los límites lo que hace que sea fácil perder la cabeza. Traspasar los límites es una parte importante de crecer y volverse más independiente hasta pensar por uno mismos y (con suerte) tomar buenas decisiones.

Sin embargo es parte fundamental de la crianza enseñarles a a los niños a probar esto con respeto de modo que entiendan quién está a cargo. Para algunos padres, es difícil limitar el comportamiento de sus hijos y si bien no hay un manual de crianza definitivo, hay formas de tener éxito en la misión.

Hacerlo no convierte a Britney ni a ninguna otra en malas madres, simplemente es su trabajo mantenerlos enfocados en lo que está bien y lo que está mal, lo que pueden y no pueden hacer.