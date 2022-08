Carlos Pinto y miniserie de Mea Culpa sobre caso Ámbar: “Voy a tratar de mover las aguas para que se emita”

El periodista Carlos Pinto, conductor del icónico programa policial de TVN, “Mea Culpa”, se refirió a la cancelación de la miniserie de Mea Culpa basada en el caso Ámbar Cornejo.

Cabe recordar que el proyecto fue criticado apenas se anunció en los medios de comunicación y un día después, el padre de Ámbar ingresó un recurso para evitar su emisión, recurso legal que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Tras ello, desde la señal estatal anunciaron la cancelación de la producción, acorde a la “aplicación de sus orientaciones programáticas”.

En conversación con Cooperativa, Pinto aseguró que “hay mucho paño que cortar” y que “no he conversado con el canal propiamente tal esto, porque sucedió de forma abrupta”.

“Frente a estas cosas, trato de ponerle rostro a las victimizaciones por una razón muy elemental: yo soy hacedor y donde esté, soy muy respetuoso de las decisiones. Hablaré frontalmente cuando sea la ocasión de pedir un grado de conversación” , agregó el conductor de “Mea Culpa”.

Al ser consultado sobre por qué la familia de Ámbar no tenía conocimiento de la producción, a lo que Pinto aseguró que el rodaje estaba avisado ”a quienes corresponden”.

“Tengo entendido que esta cosa estaba avisada formalmente a quienes corresponden. Imagina que tuviera que avisarle a los parientes o quienes se sientan involucrados, es un poco complicado”, manifestó el también conductor de “El Día Menos Pensado”

“Lo que se hace en estos casos, es hacer cosas públicas y si se avisa (a los involucrados) es por ética”, expresó.

Sobre la decisión tomada por TVN con la miniserie, señaló que “el canal toma una decisión de postergar o poner un poco de paños fríos. Si me preguntas mi parecer, cuando uno es hacedor, uno puede pensar ‘estábamos listos, habrá otro momento’. No he conversado formalmente con el canal, es un tema pendiente”, reiteró.