Conoce al hombre que se fue de fiesta y acabó en un ataúd

El mes de agosto es uno de los más importantes para las personas que se dedican a la agricultura en Bolivia, ya que se conmemora y se hacen ofrendas a Pachamama.

Hombre boliviano despertó alcoholizado en un ataúd

Esta diosa es conocida por ser la ama de la tierra, por lo que los locales hacen muchos rituales para que los ayude.

Algunos de estas tradiciones sobrepasan lo común, por lo que llegan a ser peligrosas.

Esta situación la vivió en carne propia Víctor Hugo, un hombre de 30 años que tomó la decisión de salir de fiesta con sus amigos, pero terminó enterrado en un ataúd.

"Me han querido meter de sullu". Así un joven de 30 años en El Alto denunció que, después de compartir bebidas, apareció enterrado en Achacachi.

El boliviano se fue de parranda, pero a la mitad de la noche acabó con unos desconocidos, quienes lo hicieron parte de un ritual.

La situación resultó espeluznante, puesto que Víctor no se dio cuenta de nada, si no hasta el otro día que despertó de su borrachera.

“El viernes hemos tomando, el sábado hemos tomado igual, estaba con mi bloque, y el domingo igual estábamos compartiendo, pero hasta ahí. Más tarde me ha invitado un desconocido una caja de cervezas, eso he tomado y ya no me acuerdo de nada”, señaló Hugo, quien estaba enterrado en el municipio de Achacachi.

FUE A UNA FIESTA POR LA PACHAMAMA Y SE DESPERTÓ DENTRO DE UN ATAÚD



"Me quisieron sacrificar" dijo Víctor Hugo Mica Álvarez, de 30 años.





Víctor Hugo temió por su vida

Al despertar la mañana siguiente, Víctor se dio cuenta que estaba en el ataúd, por lo que de inmediato intentó romperlo y escapar.

Luego de salir de la caja, el boliviano acudió a las autoridades, a quienes les contó lo sucedido y pidió su ayuda.

“Estaba enterrado, apenas he salido. He roto el ataúd, sentía el peso de la tierra ahí. Me he salido y me he escapado corriendo, estaba enterrado. De inmediato fui con la policía y ellos se rieron, me dicen que estoy en estado de ebriedad”, comentó Hugo, quien vivió horas de angustia enterrado bajo tierra.