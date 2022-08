“Es la mierd... más grande”: La crítica literaria de Paty Maldonado a propuesta constitucional

Para nadie es un misterio que Patricia Maldonado sea una ferviente partidaria del Rechazo y esté contra la propuesta de nueva Constitución. Sin embargo, para que no queden dudas la exrostro de Mega quiso reforzar su postura y realizó una crítica de literatura cívica respecto al borrador de la Carta Magna afirmando que “es la mierda más grande” around the world, señaló con su particular estilo y vozarrón en su canal de Youtube “La Maldito”.

“La constitución que escribieron es la mierda más grande que se ha escrito en la historia”, señaló como toda una experta en constituciones y después de haber leído, suponemos, las 178 páginas, 388 artículos, 11 capítulos y 56 disposiciones transitorias para dar tajante opinión sobre lo redactado por 144 integrantes de la Convención Constituyente.

“Olor a caca”

Pero no solo esos fueron sus epítetos respecto a la propuesta constitucional que será votada el 4 de septiembre, donde la ciudadanía deberá elegir su Aprueba o Rechaza, además afirmó sin pelos en la lengua que “no hay una constitución más olor a caca que esta”, sentenció.

Debido a estos comentarios, señaló afirmó señalando que es un absoluto error y que el Presidente Gabriel Boric estaba “al borde de un colapso”, todo esto mientras analizaba el ambiente político de las últimas semanas en nuestro país junto a su comadre, la actriz Catalina Pulido.

“Cuando dicen por ejemplo que este asunto... que van a arreglar y que van a ver, yo creo que los indios, los indígenas, los mapuches deben estar más caliente que plancha olvidada”, afirmó la expanelista de Mucho Gusto.