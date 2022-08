Juanes cumple 50 años: así de bella está su hija mayor

El famoso cantante Juanes llegó a sus 50 años el pasado 9 de agosto y con ello generó no solo admiración por mantenerse más que nunca activo en los musical, sino porque también ha sabido llevar una vida familiar muy mediática, pero en la que ha prevalecido el respeto de sus fans.

Y es que a través de sus redes sociales y las de su esposa, la reconocida actriz Karen Martínez, el público ha podido ver crecer a esta familia en la que sus hijos Luna, Paloma y Dante se han convertido en referencia sobre todo para quienes buscan ser como ellos, sobre todo como la hija mayor quien es toda una modelo y actriz por lo menos así se aprecia también a través de su cuenta en Instagram en la que no duda en posar con sus diferentes looks.

Pero, lo que recientemente causó polémica entre los fieles seguidores de esta muy amorosa familia es si esta jovencita se había hecho un cambio estético, sobre todo en sus labios que lucen cada vez más voluminosos. Esta interrogante surgió una vez que la llamada Chiche realizara la dinámica de preguntas.

Hija de Juanes capta la atención de todos en las redes sociales

Ahí un usuario no dudó en preguntar de forma directa: “Curiosidad, ¿Luna se ha inyectado los labios?”, se ve muy guapa. Ante esto la madre de la hija mayor de Juanes no dudó en desmentir esto e incluso aseguró que desde muy pequeña Luna siempre se ha destacado por poseer unos labios muy llamativos y voluminosos.

Incluso, para que todo quedara aún más claro respondió a esta pregunta publicando una foto en la que Luna estaba aún más niña y se notaba cómo tenía sus labios muy marcados. Y aunque con esto, se despejó el señalamiento de alguna intervención estética, no hubo quien no repasara las redes de esta chica que no se descarta sea muy pronto una fashion blogger, ya que posee un estilo muy chic, vanguardista y que acapara la atención de todos.

Sus fotos así lo confirman, tanto que no hay duda que ya posiblemente varias marcas la estén evaluando para que sea parte de la imagen de lanzamiento de sus colecciones de ropa, ya que ella tiene antecedentes de haber incursionado en la actuación en producciones como ‘Noobees’, ‘El cártel de soplones’ y ‘Sofía dame tiempo’.