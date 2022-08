Julio César reveló inéditos detalles del lujoso cumpleaños de Farkas: “Vi tensión en los chilenos”

El animador Julio César Rodríguez reveló en el matinal de CHV sabrosos y divertidos recuerdos del apoteósico cumpleaños que celebró tiempo atrás el multimillonario Leonardo Farkas en Estados Unidos, donde él fue uno de los tantos famosos chilenos invitados, confesando que pasaron susto cuando vieron los precios de la comida y los tragos que costaban ¡una fortuna!.

El conductor de “Pero con respeto” contó que lo fueron a buscar en una “ultra, hiper camioneta” a su casa y lo llevaron directo al aeropuerto donde viajó en primera clase y lo mandó a buscar en una limusina para llevarlo al hotel que era a otro nivel. Todo, cortesía del hombre de rulos bañados en oro.

Una vez en el lugar, le pasaron la mejor pieza. “Me agarró buena, porque uno es simpático. Me perdí en la pieza”, confesó sin exageración por lo apotéosico que era todo.

El problema para los chilenos invitados fue que “el hotel era caro” y las comidas no estaban incluidas en la invitación. Entonces, al momento del almuerzo los chilenos invitados sufrieron al ver los altos precios de las hamburguesas que costaban cerca de 50 mil pesos.

“Cincuenta lucas una hamburguesa...una Coca Cola diez lucas y todos así, qué vamos hacer. Yo vi esa tensión en el público chileno, no quiero ser pelador, pero vi esa tensión”.

Sin embargo, el animador le dijo a sus compatriotas que no anduvieran ratoneanado y que abrieran la billetera y disfrutaran sin mirar los precios. Y así lo hicieron. Hasta que llegó el momento de pagar.

“Cuando me estoy haciendo el check out para irme, voy a pagar toda esa cuestión y la señorita empieza a pagar la cuenta” contó JC, haciendo la mímica de la caja registradora. “Se me acabó la valentía del día anterior”, bromeó.

“Saca la media cuenta, pero no me dice el monto. Está todo cancelado por el señor Leonardo Farkas”, reveló reespecto a la generosa invitación del empresario que se hizo conocido como el hombre orquesta.

[ Hicieron “perro muerto” tras pedir los platos más caros en restaurante y aplaudida reacción de los dueños se hizo viral ]

La fiesta

Fue el año 2017 cuando el músico y empresario minero celebró sus 50 años en el hotel Waldorf Astoria en Florida e invitó a 300 personas, entre Julio César Rodríguez, Francisca García Huidobro y varios rostros más del yet set nacional, pagando más de dos millones de pesos por cada invitado, más todos los gastos de banquetería que fue cercano a los 400 millones de pesos. Sin considerar el valor de sus artistas de lujo como Gipsy Kings, Air Supply, KC and The Sunshine Band, Kool and the Gang, Earth, Wind and Fire, Martha Wash, el imitador del cantante Billy Joel y un grupo tributo de Abba.