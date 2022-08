“Me gusta que me digan cositas aquí en la oreja, cochinaditas”: Paty Maldonado confesó cómo le gusta que la conquisten

Durante la última transmisión del programa “Las Indomables”, Paty Maldonado le confesó un íntimo secreto a su amiga Catalina Pulido, en donde se sinceró sobre cómo los hombres han logrado conquistar a la animadora.

La exMucho Gusto compartió cuáles serían las actitudes que más le gustarían de su espos

“Los que dicen: ‘tus ojos son como la luna...’. Anda a reírte de tu abuela, hueo... No me digas hue... Es automático que reaccione así, me provoca pudor, me provoca vergüenza”, empezó a relatar.

La opinóloga aclaró que “prefiero que me lo digan en la cara y en vivo: ‘me gustai más que la cresta’. Eso sí. Yo soy animal, bruta y animal. Que me digan: ‘ven para acá que voy a reventarte mier...’”.

Por otra parte, Paty Maldonado explicó de qué forma le gusta que la piropeen, donde enfatizó que le gusta que le digan las cosas en persona y de una manera muy particular.

“Y me gusta que me digan cositas aquí en la oreja, que me digan cochinaditas. Eso me gusta a mí”, concluyó.