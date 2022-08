Never Have I Ever en Netflix: ¿Cuántos episodios tiene la nueva temporada?

La segunda temporada de Never Have I Ever terminó con Devi entrando con Paxton a la escuela como pareja en el baile de fin de año por primera vez. Lo que parecía ser el cierre de la historia, ahora será la continuación de una serie que sigue contando con buenos números dentro de Netflix.

La serie en esta tercera temporada seguirá a Devi (Maitreyi Ramakrishnan) mientras continúa lidiando con las presiones cotidianas de la escuela secundaria, mientras navega por una nueva etapa de sus relaciones románticas.

El estreno de esta temporada es este viernes 12 de agosto desde la plataforma de transmisión streaming, Netflix.

“Vemos a Devi madurar un poco más esta temporada, también vemos a Ben [hacer lo mismo]. Comienza a darse cuenta de que la forma en que se comporta no es el camino hacia la felicidad. Y siento que cuando él le hace una pequeña declaración en el final, simplemente se apodera de su corazón”, adelantó el cocreador Lang Fisher sobre la nueva temporada a EW.

¿Cuántos episodios tiene la tercera temporada?

Así como temporadas anteriores, la serie contará con 10 episodios de 30 minutos donde se descubrirá el desenlace de la historia creada por Mindy Kaling y Lang Fisher.

El reparto estará conformado por Maitreyi Ramakrishnan (Devi), Richa Moorjani (Kamala), Jaren Lewison (Ben), como Ben Gross, Darren Barnet (Paxton Hall-Yoshida), Poorna Jagannathan (Nalini), Lee Rodríguez (Fabiola Torres), Ramona Young (Eleanor Wong), Megan Suri (Aneesa), Anirudh Pisharody (Des).

Título de cada episodio

Los títulos de esta temporada son los siguientes:

Capítulo 1 : “Yo nunca fui acusada de ser una chica fácil”

: “Yo nunca fui acusada de ser una chica fácil” Capítulo 2: “Yo nunca tuve mi propio trol”

“Yo nunca tuve mi propio trol” Capítulo 3: “Yo nunca festejé un San Valentín”

“Yo nunca festejé un San Valentín” Capítulo 4: “Yo nunca le di celos a nadie”

“Yo nunca le di celos a nadie” Capítulo 5: “Yo nunca esperé tanto un mensaje”

“Yo nunca esperé tanto un mensaje” Capítulo 6: “Yo nunca sufrí un colapso”

“Yo nunca sufrí un colapso” Capítulo 7: “Yo nunca hice trampa”

“Yo nunca hice trampa” Capítulo 8: “Yo nunca estuve sola con mi novio”

“Yo nunca estuve sola con mi novio” Capítulo 9: “Yo nunca tuve un novio indio”

“Yo nunca tuve un novio indio” Capítulo 10: “Yo nunca hice realidad mi sueño”

Tráiler de nueva temporada