“¡No hay dos Neme!”: La singular reacción de José Antonio al enterarse que será reemplazado por Reppening

Según informó Página 7 José Luis Reppening reemplazará al conductor del matinal José Antonio Neme, durante sus vacaciones que comienzan el próximo martes.

Por eso, este jueves en Me Late, el periodista Luis Sandoval reveló que conversó con José Antonio, quien lanzó una particular respuesta al escuchar la noticia

“Le dije ‘no me contaste que llegaba Repe en tu reemplazo’, y me pone ‘¡qué! No tenía idea’”, aseguró Neme.

En pantalla, Sandoval contó que: “Yo le escribo ‘¿cómo no sabías? ¿Qué te parece que José Luis sea tu reemplazo?’, y me pone lo siguiente ‘pero sabes, me hace sentido, ya que el matinal depende ahora del departamento de prensa’”.

“Además, me dice: ‘Estamos en un momento muy complejo en términos políticos y es necesario que el peso editorial del programa descanse en varios rostros, así que me hace todo el sentido del mundo’”, agregó.

Luis Sandoval cerró su comentario señalando que “ante esa respuesta políticamente correcta, le meto cizaña y le pregunto: ‘Pero Neme, justo en medio de los rumores que dicen que Repenning se va a Canal 13, me parece extraño que lo pongan en el matinal de Mega, como una especie de casting’”

“Y acá está la respuesta, ya que me dice: ‘No sé querido, yo estoy casi fuera del país y quiero desconectarme’”, expresó.

“Pero aquí viene la gran cuña, y me pone lo siguiente ‘querido, no hay dos Neme’, por lo tanto, él descarta una especie de competencia o rivalidad con Repenning”, finalizó Sandoval en Me Late.