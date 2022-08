Paty Maldonado se desató tras comentario: “Me daban como bombo en fiesta cuando era más joven”

Paty Maldonado no dudó en responder con todo a uno de los usuarios que la insultó durante la transmisión de su programa de YouTube, “Las Indomables”.

Todo partió cuando con su compañera de programa, Cata Pulido, se encontraban criticando a la Convención Constituyente y entre medio a los partidarios del Apruebo y algunos políticos. En este momento, es cuando la expanelista de “Mucho Gusto” leyó un comentario de un cibernauta.

“Julio, y super. No somos recul... Somos recontracul…”, atinó a decir la actriz fuente a ese comentario.

“Y me siento orgullosa Julio, te lo juro, ay me daban como bombo en fiesta cuando era más joven, y todavía cuando el viejo reacciona y se pone las pilas, y no te digo nada como hacemos zumbar la cama”, respondió la cantante.

Sin embargo, esto no terminó ahí, la opinóloga siguió con su feroz respuesta “en cambio a tu mamá, no se la pesca ni el gato hue... Hasta el gato le hace asco”.

“Yo creo que este hue... no la clava, debe estar aburrido”, agregó Cata Pulido, a lo que Maldonado añadió que “lo que pasa es que nació eunuco, nació sin pich... Está más cag... de la cabeza”, remató y luego le agradeció -de forma sarcástica- por darle audiencia.