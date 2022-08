Solange Lackington revelará su difícil momento: “Estuve cinco meses con una herida abierta en mi abdomen”

Este domingo en un nuevo capítulo de “De tú a tú”, Martín Cárcamo recibirá en su casa a la actriz Solange Lackington, quien repasará los momentos más importantes de su carrera, de su vida personal y presentará a su actual pareja, Marc, un masajista holandés que conoció de vacaciones en Aruba.

“Supe cuando la vi que ella era la mujer para mi vida”, dirá él sobre el momento en que le hizo un masaje de reflexología, agregando que se demoró en darse cuenta que Solange era famosa en Chile.

“Ese día le pregunté qué hacía ella en Chile, me dijo que era actriz, y no me imaginé cómo era eso, pensé que era algo pequeño, como que hacía teatro local (...) Cuando al fin llegué a Chile la googleé y casi me caí de la silla, era un listado interminable. ¡Es una estrella!”, revelará.

“No estamos casados, pero la veo como mi esposa”, concluirá el hombre.

Solange Lackington Gentileza Canal 13

Por su parte, la actriz revelará también los duros momentos que sufrió en 2014 cuando tomó la decisión de hacerse una operación estética que salió muy mal.

Todo partió cuando en una escena del que iba a ser su personaje en la teleserie de Canal 13 “Chipe Libre” tenía que verse desnuda en un espejo. “Tengo un tema con mis pechugas porque yo he amamantado a 5 hijos, entonces me da un poco de pudor mostrar mis senos alicaídos”, contará. Entonces fue que el director de la producción, Herval Abreu, le propuso operarse si eso la iba a hacer sentir mejor.

El doctor al que acudió ofreció realizarle no sólo un levantamiento de mamas, sino también una abdominoplastía adicional para sacar el músculo suelto. Pero algo salió mal, y tuvo una infección.

“Cuando me dieron el alta volví a casa con mucha temperatura, y a la semana que me controló no estaba bien y tuve que volver a hospitalizarme con casi principio de septicemia. Me podría haber muerto. Me volvieron a operar para limpiarme, vuelvo a casa y nuevamente me empiezo a sentir mal, vuelvo y estaba con necrosis mi piel. Ahí entendí que era un proceso irreversible, que no iba a salir de eso”, contará, revelando que fue operada en total tres veces en dos meses.

Solange Lackington Gentileza Canal 13

Todo ese tiempo sobrevivió conectada a un aparato que absorbe fluidos, que tiene una esponja que se mete adentro de la herida. “Fue una pesadilla que inicié el 14 de junio de 2014 y terminó en diciembre. Estuve cinco meses con una herida abierta en mi abdomen”, revelará, añadiendo que, por su salud, tuvieron que bajarla de la teleserie.

Su salud emocional también se vio comprometida en el proceso. “Me pasó algo bien raro, porque no tenía energía para nada, ni siquiera para tomar el teléfono. Una parte de mí no estaba, no sé dónde estaba transitando. No conectaba ni siquiera con mi emocionalidad, estaba en shock. Hasta que un día llega mi hijo Cristián a verme y él me conectó, me dijo que me necesitaban, que yo tenía que volver, que no me podía ir. Ahí me conecté con lo mío de nuevo, con la realidad, con la vida”, relatará.

Pese a los años transcurridos, y tras varios intentos frustrados, la actriz continúa tratando de que se haga justicia en su caso contra el médico que la operó. “Tengo la esperanza de hacerlo a través del conducto regular que es la justicia y no acudir a la farándula o a la exposición por ser una persona conocida o pública, y voy a continuar en eso hasta que dé algún resultado”, señalará la actriz.