Carita de Ángel: Así luce actualmente Daniela Aedo, protagonista de la telenovela a sus 27 años

Con apenas 7 años, Daniela Aedo conquistó al público con su interpretación como ‘Dulce María’ en Carita de Ángel, telenovela estrenada en el 2000, y aunque muchos le perdieron la pista tras su protagonización más tarde se pudo ver en otras producciones como “Vivan los niños”, “Familia P.Luche”, “Contra viento y marea”. Ahora muchos le siguen sus pasos en sus redes sociales.

A sus 27 años busca reforzar su carrera como actriz y aunque conserva su rostro angelical, el paso de los años la ha transformado.

“Es increíble pensar que después de tantos años la gente me sigue buscando y apoyando mi carrera. Me siento súper agradecida de formar parte de la vida de tanta gente. Las personas que crecieron conmigo me dicen que veían la novela con su abuelito o abuelito, y ahora ya sea uno u otro o los dos ya no están y entonces recuerdan esos momentos con ellos viendo la novela y los hace sonreír por tan bonitos recuerdos”, comentó.

Así luce actualmente Daniela Aedo, la recordada Carita de Ángel

Con un estilo fresco, juvenil y muy chic, la actriz conquista en sus redes sociales, donde comparte sus viajes y sus pasiones.

Daniel se encuentra muy conectada a la actuación y luego de haber reforzado su aprendizaje durante la pandemia impuesta por el Covid-19, se prepara para nuevos proyectos.

El pasado 2 de agosto estrenó el capítulo de Como dice el dicho, Siempre es pobre el codicioso, el cual protagoniza interpretando a Karla, una joven que enfrenta la pérdida de su madre.

“Es un capítulo padrísimo que muestra lo que ocurre cuando la codicia te gana. Compartí créditos con grandes actores Erika Blenher y Arturo Posada”, explicó.

Además de este proyecto, Aedo se podrá ver el próximo 10 de septiembre en la obra teatral Las Brujas de Salem.

La actuación no es la única pasión de Daniela, pues también ha sacado varios sencillos musicales como Cicatrizte.

“Acabo de subir La trenza, que es un cover de Mon Laferte. Este año voy a sacar nuevos sencillos. La verdad es que la música es algo que también me fascina”, mencionó.