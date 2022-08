De las mechas: Maldonado y Pulido despertaron malas pulgas y sacaron trapitos al sol

De que son mecha corta, de eso no hay duda. Paty Maldonado y Cata Pulido son literalmente dos pesos pesados, que no dan cabida al rival más débil debido a sus particulares personalidades que no por nada se hacen llamar “Las Indomables”. Carácter tan fuerte que ni siquiera ellas logran aguantarse.

Y así quedó demostrado en el último capítulo del programa de Youtube que graban cada día para hablar de política y actualidad en el canal “La Maldito”, momento en que se sacaron los trapitos al sol y ardió Troya.

Todo iba viento en popa, pelando al gobierno y haciendo propaganda al café concert de Maldonado, por lo cual nada hacía presagiar que de un momento a otro caería la pesadez.

Fue cuando empezaron a hablar sobre un virus encontrado en China y Maldonado metía la cuchara una y otra vez, interrumpiendo a Pulido quien terminó perdiendo la paciencia y alzó la voz para que la dejara hablar lo que gatilló la discución de las indomables.

“En China detectaron un nuevo virus de origen animal, otra vez, Cata”, comentó indignada Maldonado, como si la actriz tuviera la culpa de la noticia.

“Sí, es un virus antiguo que se supone que no se transmite de humano a humano (...) el problema de este virus es que tiene un 50% de letalidad”, explicó tratando de seguir con la conversación, pero Maldonado andaba malas pulgas.

“¿Por qué a los chinos les pasan todas estas cosas?, una pregunta hue..., pero ¿por qué le pasan este tipo de cosas, cuál es el motivo?”, preguntó Paty a su compañera.

A lo que Cata señaló que ella tampoco sabía la razón por la pasaba eso. Por lo que Paty comenzó a preguntar si es que sería porque “ellos comen todo de todo, demasiado de todo”.

“La verdad, Paty…es que todos comemos chancho…”, comenzó Cata, cuando fue interrumpida por la exMucho Gusto, pidiéndole que dejara de hablar.

“¡No para, para…!”, le dijo Maldonado porque quería hablar de unos videos que ella había visto sobre el país y le parecían interesantes comentar en ese momento, justo cuando hablaba su compañera.

“Pero es que si tú me dejaras terminar, Patricia Maldonado”, se tostó la actriz, quien también es mecha corta, tras ser interrumpida por la opinóloga y cantante.

Pero Patricia no se quedó callada, obvio que no.

“Ay, ya bueno habla. Has hablado harto tú”, le dijo, en una pelea que ya parecía de cabros chicos.

“Cómo nos echamos al agua”

Pero el golpe de gracia fue cuando Pulido reveló una conversación que habían tenido tras de cámara, señalando que la misma Maldo le había pedido que hablara, porque ella no había hecho las tareas y no sabía ninguna noticia para comentar. Eso fue como una puñalada para la cantante, quien se puso furia.

“Sí, porque me dijiste ‘no has leído nada, apáñame’”, desclasificó la colorina.

“Qué bueno, qué bueno cómo nos echamos al agua de las cosas que hablamos en cámara, te felicito, un 7″, le respondió Maldonado evidentemente molesta.