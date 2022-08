Rodrigo Sepúlveda sufrió divertido chascarro tras recibir mensaje de su esposa: “Ay mi amor no me escribas más”

Este sábado, Rodrigo Sepúlveda fue protagonista de un divertido chascarro en la tranmisión de “Meganoticias Alerta”, cuando estaba intentando enseñar al público cómo acceder a una nota web del noticiario y tardó casi dos minutos en la acción.

“Esto es muy fácil, si quieres saber si eres o no vocal de mesa, tenemos este código QR”, explicó el periodista, ya que el sitio de Mega llevaba directamente al Servel.

Sin embargo, mientras estaba esperando escanear el código, recibió un mensaje de parte de su esposa y perdió toda la concentración. “Ay mi amor no me escribas más, mi señora me está escribiendo. Si es verdad”, comentó entre risas.

Sin embargo, este impasse no terminó acá, ya que el periodista aún no podía ingresar a la página con el código QR: “Tiene que esperar a que tome. Hacer sentadillas, después de esto tiene que esperar 4 o 5 horas”, expresó en tono de broma.

“Cómo no va a agarrar esto, cómo le voy a decir a la gente cómo se hace” comentó Rodrigo Sepúlveda. Finalmente el animador de Mega logró entrar a la página entre medio del divertido momento.