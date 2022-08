Roxana Muñoz se reinventó y ahora se dedica a remodelar casas: “Es una bendita terapia”

Atrás quedaron los tiempos en que Roxana Muñoz fue mulatda por la Seremi de Salud por promover su polémico método de alimentación para bajar de peso. Incluso desapareció de las redes sociales hace más de una año.

Pero ahora, la ex chica reality, se dedica a algo totalmente distinti: La remodelación de casas. Ella misma aseguró que la idea le vino como caida del cielo después de terminar con su pareja de 4 años. Poco más de un año estuvo ausente de redes sociales, ya que hizo un alto para dedicarse a nuevos proyectos.

La exmodelo estuvo enfocada en la remodelación de casas en el sector de Algarrobo, región de Valparaíso y así lo expresó en su Instagram.

“¡Hola amigos tanto tiempo! Primero agradecer a todos por los mensajes, preguntándome cómo estoy, cuándo vuelvo. Gracias por la paciencia y esperarme”, comenzó diciendo.

Y añadió: “He pasado momentos tristes porque puse fin a mi relación de pareja y convivencia de 4 años”-

La ex chica reality también aclaró que tanto ella como su hija están bien de salud. “He vivido momentos muy felices porque junto a mi princesa nos hemos mantenido sanas, y he tenido la oportunidad de pasar la pena trabajando en algo que me encanta y que jamás imaginé, donde conocí grandes amigos”, señaló.

Remodelación de casas

Roxna Muñoz manifestó que durante los últimos meses estuvo dedicada a tres remodelaciones de casas, las que logró con poco dinero pero obteniendo grandes resultados.

“Este video que comparto muestra algo de lo que he estado haciendo estos meses y es mi primera de tres remodelaciones que hice en Algarrobo (loft Algarrobo a pasos del mar), y con lo mínimo de presupuesto”, contó.

Con respecto a ello, bromeó que no solo estuvo a cargo de la remodelación, sino que ejerció “como jefa de obra, administradora, albañil, decoradora, diseñadora, anfitriona, jajajá, la verdad las hice todas. Una bendita terapia”.

Finalmente, Muñoz cerró el mensaje agradeciendo a todos quienes la han acompañado en este último año. “Gracias a quienes me ayudaron en este proceso. Abrazos”, cerró la exmodelo junto a una cápsula donde mostró los resultados de sus remodelaciones.