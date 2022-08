No lo supera: Raquel Argandoña confiesa que tiene conversación pendiente con Vivi Kreutzberger

Fue el año 2003 cuando dos rostros íconos de la televisión se mostraron los dientes y se dijeron fuertes pesadeces en vivo y en directo que, al parecer, aún no pueden olvidar. Así lo dejó en claro Raquel Argandoña, al confesar que tiene una conversación pendiente con la animadora Vivi Kreutzberger, con quien protagonizó un tenso momento en el programa Vértigo hace 19 años atrás.

Durante una dinámica realizada en su programa “Zona de Estrellas”, cuando le preguntaron con qué famosa le gustaría pasar 24 horas, y le nombaron tres alternativas siendo la hija de don Francisco una de ellas. Las otras opciones eran Paulina Nin y Anita Alvarado.

“Con Vivi Kreutzberger a pesar del encontrón que tuvimos en Vértigo hace años”, contó Página 7, explicando que aún se deben una sincera charla face to face.

“Ella me invitó a un programa y todo muy coloquial, pero igual tenemos un momento de conversación. ¿Por qué se produjo esa conversación en un programa en directo? Me gustaría juntarme con ella”, señaló la “Quintrala”.

“Ella (Vivi) me volvió a preguntar, me decía: ‘Raquel si estuviéramos en el mismo programa y pasara la misma situación, ¿tú me contestarías lo mismo?’. Y le dije: ‘Sí, te contestaría lo mismo’”, dijo Raquel, sincera y directa.

“Estamos grandes, estamos maduras y todo el mundo de la televisión recuerda ese episodio que igual fue heavy”, concluyó.

¿Qué se dijeron?

El round televisivo ocurrió en el programa Vértigo, cuando los invitados debían adivinar quién de ellos dijo una frase.

“Él sabe perfectamente que puede tener la nulidad cuando él lo quiera”, fueron las palabras que había dicho Argandoña.

Por lo que Vivi respondió en un tono sarcástico: “yo me imagino que la sita alcaldesa”.

A Argandoña no le cayeron en gracia los dichos, por lo que muy irritada aseguró que si bien ella había dicho eso, no era un tema para discutirlo en el programa.

“Porque es lo mismo que yo dijera ‘por qué te dejó el marido, si por una prima hermana o por una hermana’. Creo que no es lógico discutirlo”, lanzó Raquel en contra de Vivi, dejándola en shock y demostrando que no tiene pelos en la lengua y va de frente cundo la buscan.

Ahí, casi entre lágrimas Vivi explicó que “mi marido me dejó por una prima hermana. Me imagino que ahí está el problema”.

Ahora queda esperar si habrá esa conversación pendiente y liman asperezas.