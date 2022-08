Scarlett Johannsson: así lucía en su primer casting a los 9 años (sorprendió con su actuación)

Scarlett Johannsson es una de las actrices más exitosas, que ha protagonizado más de 20 películas entre las que destacan Historia de un matrimonio, y Black Widow.

Algo que pocos saben es que la famosa comenzó en la actuación desde muy pequeña, y comenzó a ir a audiciones junto a su madre, quien la llevaba y motivaba luego que ella mostrara su interés.

Luego de ir a varios castings, obtuvo su primer papel en la película Manny & Lo, en 1996, cuando tenía 11 años.

Pero, recientemente se conoció un video en el que se ve a la actriz de pequeña, a sus 9 años, en un casting, y ya se podía notar su talento.

Te recomendamos: Scarlett Johansson y los retos de ser madre soltera: su historia de superación que inspira a las madres

El video que muestra a Scarlett Johannsson en su primer casting a los 9 años

En el video, publicado por una cuenta fan, se puede ver a Scarlett Johannsson en su primer casting a sus 9 años.

Allí podemos ver a una hermosa niña, de pelo largo, rubio y liso, con un vestido corto de rayas, y con una seguridad increíble, leyendo el libreto y haciendo su mejor interpretación.

La actuación de Scarlett a tan corta edad demuestra por qué está donde está, y por qué es una de las actrices más famosas y exitosas de Hollywood.

La actriz se ganó el corazón de todos, y sus fans quedaron maravillados con este video que muestra su gran talento desde pequeña.

“OMG que adorable, no puedo creer su seguridad”, “ella estaba destinada al éxito, mira cómo actúa”, “wow su talento desde pequeña es innegable”, “luce idéntica, no ha cambiado nada”, “así nos damos cuenta que nunca se ha operado y es hermosa naturalmente”, y “la mejor actuación que he visto”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Los fans no solo quedaron sorprendidos por su gran talento, sino con su belleza, y es que luce idéntica a sus 37 años, y no ha cambiado nada.

Solo dos años después de este casting obtuvo su primer papel en la película Manny & Lo , una película de comedia y drama que muestra la vida de dos hermanas huérfanas que huyen de sus familias adoptivas y van tras sus sueños.

Te recomendamos: Scarlett Johansson reaparece tras tener a su segundo hijo y muestra cómo luce su rostro al natural

Luego protagonizó la película El señor de los caballos en 1998, y Mundo fantasma en el 2001, que la fueron catapultando a la fama y por la que recibió miles de elogios.

Ahora es una exitosa actriz que triunfa en Hollywood, tiene dos hermosos hijos, un esposo, y tiene su propia línea de cuidado de la piel The Outset.