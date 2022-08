Venezolana “quita maridos” se puso en buena con chilenas y explicó su video viral

Tras el gran revuelo generado por su video viral, donde bromeaba que las venezolanas le quitarían los maridos a las chilenas si no los cuidaban, la joven que se hizo mundialmente famosa de un días para otro, salió a explicar publicación, el cual fue tomado para la chacota para la mayoría de las mujeres que le respondieron que se los llevara a todos los guatones parrilleros, pero también hubo quienes no se lo tomaron de tan buen humor y le dedicaron feas e intimidantes amenazas.

“Chilenas, cuiden a sus maridos, preciosas, porque llegan las venezolanas le hacen sus arepitas, le dan su toto.... ¡Y bórralo!”, dijo Lina Baéz de 24 años, en un viral que se llenó de divertidas respuestas y fue tendencia en la red.

Tras esto, Lina, rompió el silencio y habló con LUN respecto al gran revuelo que generaron sus inocentes palabras.

“Me llamó mi mamá que vive en Venezuela, me vio en las noticias allá. Yo creo que hasta los chinos están poniendo lo mío con traductor”, contó la tiktokera, que ahora se encuentra radicada en la ciudad de Puerto Montt, aburrida de los asaltos y los intensos controles de carabineros en la capital, comentó al diario.

“¿Usted cree?”

Y tras esto, llegó la pregunta del millón, para saber a cuántos hombres ha levantado esa divertida chiquilla con abundancia de autoestima y amor propio. Sin embargo, según señaló todo se trataría de una humorada porque es más buena que el pan y jamás le haría eso a alguna mujer, demostrando solidaridad femenina. Por lo mismo, señaló que respecto a todos los insultos recibidos no le hacen cosquillas, porque ella no es patas negras.

“Esas cosas no me valen porque nunca le he quitado el marido a nadie. ¿Usted cree que si yo le hubiese quitado el marido a alguien o hubiera alguien que pudiera decir algo malo de mí, ya no habría salido?”, aclaró la tiktoker.