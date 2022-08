JC Rodríguez defendió su programa de Youtube tras recibir críticas por llevar a cantantes urbanos

Uno de los proyectos más exitosos del periodista Julio César Rodríguez ha sido su programa LaJunta, transmitido por la plataforma de Youtube, en donde entrevista a diversos cantantes del género urbano.

Por ejemplo, a inicios de agosto, mientras en Contigo en la mañana revisaban el caso de lo ocurrido a ‘Víctor La Voz’, cantante de música urbana al que le quemaron su vehículo por un supuesto ajuste de cuentas, Monserrat Álvarez lanzó una singular indirecta a Julio César: “Esperemos que no lo entrevistes en LaJunta”, expresó.

En el diario La Hora lo entrevistaron para consultarle sobre varios temas y uno de ellos fue este mismo que comentamos: “La pega que hacemos es intentar visibilizar el movimiento y contar sus historias”, afirmó y agregó: “Es contar de donde vienen, pero de ahí en adelante no somos más que entrevistadores”.

En ese contexto, Julio César Rodríguez analizó cómo la gente vincula el aumento de la delincuencia con el género urbano. “Hay harto prejuicio, también es entendible. Estamos viviendo en un tiempo muy violento”, mencionó.

“Todos tienen que crecer y aprender. No se tiene que confundir a muchos de estos artistas que a través de su música están surgiendo, y no otra cosa (…) acá lo que no se tiene que hacer es demonizar”, finalizó.

