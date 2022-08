La indiferencia de Will Smith con Jada Pinkett, ahora es ella quien lo “persigue”

Will Smith reapareció junto a Jada Pinkett, a cinco meses de los premios Oscar, donde recibió su primer galardón como Mejor actor, y a la vez se convirtió en una de sus noches más amarga, tras el rechazo que recibió del público y de la industria por golpear a Chris Rock, luego de que se burlara de la calvicie de su esposa.

Tras aquel episodio, la pareja fue duramente criticada, en especial la actriz, quien lejos de acompañarlo y apoyarlo, mostró su rechazo y mencionó que no necesitaba ayuda de esposo tras el comentario del comediante.

Además, Jada se ha encargado de ventilar los problemas maritales que han tenido a lo largo de los años, como sus infidelidades y su rechazo a casarse con el actor.

Los fans de Will criticaron la manera en la que se expresa del padre de sus hijos y fue tildada de “tóxica”, por lo que recomendaban al famoso ponerle fin a su relación de más de 20 años.

Will Smith y su indiferencia con Jada Pinkett

Aunque Will no le ha puesto fin a su relación, durante su aparición se ha podido ver la indiferencia que maneja hacia ella, pues lejos de acompañarla decidió adelantar su paso, mientras que ella lo toma por la espalda tratando de ir a su lado.

La fue fotografiada paseando por Malibú, California, lo que se supone es su primera aparición juntos y donde se terminan los rumores de divorcio.

Las opiniones de los internautas no se hicieron esperar y aunque muchos criticaron que siga a su lado, otros resaltaron la manera en la que la ha tratado y cómo esta vez es ella quien intenta seguirlo.

A diferencia de otras oportunidades donde Smith ha sido todo un caballero y la ha puesto siempre por delante.

“¿Y quién dice que están juntos?, yo veo a @willsmith caminando y a la señora atrás como si fuera parte de su rabo, ella agarrándose de él para no caerse ¡eso observo yo!”, “No la lleva de mano, vieron??? Ella no lo merece”, “Alguien notó que él es indiferente con ella”, “Siguen juntos, pero se nota que él no le da el mismo lugar que antes”, comentaron.