Solange Lackington recordó doloroso accidente en “Papá a la deriva”: “Perdí todas las pestañas”

La actriz Solange Lackington recordó un doloroso accidente que sufrió durante las grabaciones de la teleserie de Mega “Papá a la deriva”, en conversación con Martín Cárcamo en el programa de “De Tú a Tú” donde estuvo invitada para hablar de su vida personal y profesional. Ocasión donde comentó el desconocido hecho que la dejó en la clínica.

Todo partió cuando Martín le mostró el saludo que le mandó el actor Renato Jofré, justamente con quien sufrió el doloroso momento cuando tuvieron que realizar una escena donde juntaban sus rostros para tomarse una foto.

Según contó, el personaje de Renato usaba lentes ópticos y le tuvieron que pegar el marco con La Gotita, porque se le había soltado el marco. se le soltó el marco. El problema fue, que el exceso de pegamento hizo que el líquido terminara en el ojo de Solange cuando juntaron las caras la hizo ver burros verdes del dolor.

“Fue lo más doloroso que te puedas imaginar, yo usaba pestañas postizas por mi personaje, y no podíamos sacarlas. Se me pegaron adentro del ojo”, contó la actriz de Soltera otra vez., quien tuvo que ir a parar a la clínica.

“Un oftalmólogo me dijo que fui afortunada porque se pegó en un lugar que no afectaba la visión. Tuvieron que hacerme una intervención para sacarme la pestaña con el pegamento, y por ende perdí todas las pestañas de ese ojo”, recordó.

Espera que se haga justicia

También, recordó un duro momento que vivió cuando se realizó una operación estética para estar tiki taka para la teleserie Chipe Libre de Canal 13, pero casi le costó la vida.

“Tengo un tema con mis pechugas porque yo he amamantado a cinco hijos, entonces me da un poco de pudor mostrar mis senos alicaídos”, contó, puesto que tenía que posar desnuda frente al espejo, a petición del exdirector del área dramática Herbal Abreu, quien le propuso operarse.

Pero doctor a parte de realizarle un levantamiento de mamas, le hizo una abdominoplastía adicional para sacar el músculo suelto. Sin embargo, algo salió mal, y tuvo una infección.

“Cuando me dieron el alta volví a casa con mucha temperatura, y a la semana que me controló no estaba bien y tuve que volver a hospitalizarme con casi principio de septicemia. Me podría haber muerto. Me volvieron a operar para limpiarme, vuelvo a casa y nuevamente me empiezo a sentir mal, vuelvo y estaba con necrosis mi piel. Ahí entendí que era un proceso irreversible, que no iba a salir de eso”, contó, revelando que fue operada en total tres veces en dos meses y durante todo ese tiempo sobrevivió conectada a un aparato que absorbe fluidos, que tiene una esponja que se mete adentro de la herida.