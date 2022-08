“¿A cuántos se los cag...?”: el divertido “reclamo” de María José Quintanilla en el inicio de La Hora de Jugar

Con un divertido reclamo comenzó María José Quintanilla el programa La Hora de Jugar, durante el lunes feriado. De forma solitaria desde afuera del estudio, y con un megáfono en la mano, la animadora dio inicio al espacio de Mega de una especial manera.

“Cómo me fascinan los feriados, hagamos una encuesta corta: ¿A cuántos se los cag... el lunes feriado? ¿Hay alguien ahí con vida?”, expresó.

“Es lunes, hace frío, mi cuerpo lo sabe, pero igual tenemos mucha energía para alegrarte para ti. No estoy sola, tengo un equipo que me respalda”, agregó.

Sin embargo, al ingresar al estudio, no había nadie. “¿Quién va a poner la música? No hay nadie. Se tienen que haber escondido. Pero cómo no hay nadie. Dejaron un peluche, me están agarrando para el hue..., es como Barney. Estoy más sola que vegano en asado familiar”, manifestó.

Tampoco estaba en el lugar Joaquín Méndez, su compañero en la conducción del espacio. Eso sí, segundos después apareció, a través de un video.

“Hola Coté, ¿Cómo estás? Te cuento que no nos avisaron que había que volver porque era feriado, pero al final hay que trabajar. Te mandamos el apoyo máximo, vamos con todo”, afirmó junto a su pareja Amanda Martínez.

“Acá estamos en polerita, hace calor y hace frío. Ayer hubo una tormenta cuática, te contamos eso, porque por eso nos atrasamos en volver. El miércoles estaremos allá, besitos Coté, el apoyo máximo, te queremos”, concluyó Méndez.

“¿Hace cuánto la misma excusa de que no me avisaron? ¿O sea que el programa lo voy a tener que sacar hoy sola? Segundo feriado que me hacen la misma, segundo, cómo puede ser eso. Es una falta de respeto”, indicó Quintanilla.

“Esto no es gracioso”, concluyó la animadora, asegurando que “voy a hacer lo que yo quiera esta tarde”.