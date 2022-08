Elvis Presley: el Rey del Rock and Roll y su momento dedicado a México

Hoy 16 de agosto, pero de hace 45 años, se dio la noticia de la muerte de Elvis Presley. Era el año de 1977 cuando el mundo se impactó con su partida. A partir de ese momento, nació la leyenda del Rey del Rock and Roll que sigue inspirando historias, como Elvis, la película de Baz Luhrmann que tiene a Austin Butler en la piel del famoso cantante.

El legado de Presley sigue intacto, ahora con su llegada a las plataforma digitales se mantiene “vivo”, como es el caso de Spotify, donde tiene casi 17 millones de oyentes mensuales siendo Can’t help falling in love la más escuchada.

Soledad, tristeza, amor, desamor, éxitos, rupturas y pasión por la música, la vida del popular cantante estuvo cargada de momentos que marcaron la historia de la música, pero también su lado personal.

“Solía soñar con el éxito, preguntándome como cambiaría mi vida si llegara a pasar algo así. Bueno, puedo decirte como me siento hoy. No me siento para nada diferente de lo que era antes de que todo esto me pasara. Soy igual que fui siempre”, dijo en una entrevista que el mismo Elvis Presley grabó para la promoción de su álbum Mi verdad.

El 16 de agosto de 1977, Ginger Alden, la última de sus parejas, encontró a Elvis inconsciente en el cuarto de baño del segundo piso de Graceland. Lo llevaron al Baptist Memorial Hospital de la ciudad, donde falleció minutos después de las tres de la tarde.

La causa de la muerte fue una arritmia causada por el consumo de opiáceos (drogas que se usan para tratar el dolor). La autopsia desveló que sufría también estreñimiento crónico y severo, glaucoma y diabetes. Tenía 42 años.

Elvis Presley del rock and roll al mariachi

Elvis era un melómano, un amante de la música, que prestó su extraordinaria voz a ritmos insospechados como el mariachi mexicano.

Uno de los grandes momentos en la carrera artística de El Rey del Rock quedó inmortalizado cuando interpretó el tema de Guadalajara en el filme Diversión en Acapulco, dirigida por el cineasta estadounidense Richard Thorpe en 1963.

La trama trata de la vida Mickey Windger, un trapecista que tiene temor a las alturas a causa de un accidente, por lo que mejor prefiere trabajar como cantante en un hotel de Acapulco.

En la interpretación, Elvis Presley aparece usando un sombrero de charro, cantando y bailando junto a un mariachi.

Fue de esa forma como el “Rey del Rock” rindió homenaje a la música y cultura mexicana, y en especial a Jalisco.

