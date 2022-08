“Lo hacen muy mal, los guiones son muy malos”: José Soza lapidó a las teleseries de la TV chilena

El actor José Soza criticó con dureza este martes a las actuales producciones dramáticas de la televisión chilena, a quienes acusó de ofrecer en la actualidad tramas mediocres y tratar con desprecio a sus potenciales televidentes.

Alejado de las teleseries desde 2019, cuando trabajó por última vez en la novela de Canal 13 “Amor a la Catalán”, Soza realizó sus cuestionamientos en entrevista con pagina7.cl, donde profundizó en que no ve por estos días “proyectos importantes” que le seduzcan a él y que sean atractivos para los espectadores.

“En realidad, no veo tanta televisión, de vez en cuando paso por aquí y por allá, y las producciones no tienen exteriores, lo hacen muy mal, los guiones son muy malos”, lanzó el actor que ganó notoriedad televisiva gracias a sus icónicos personajes de la década de los noventa en teleseries de TVN como “Pampa Ilusión”, “El circo de las Montini”, “Sucupira”, “La Fiera” o “Romané”.

Los cuestionamientos de Soza a las actuales novelas chilenas

“No hay proyectos importantes (como antes). Nosotros estudiábamos mucho, trabajábamos, mirábamos e íbamos a los lugares”, prosiguió su descarnado análisis el actor, quien además de cuestionar la calidad del producto dramático actual, se quejó por la falta de interés en entregarle una buena historia a los espectadores.

“Faltan un objetivo, que considere al televidente, no (pensar) que la audiencia no va a entender las teleseries, se trata con desprecio al público y a nuestros congéneres (...) las producciones van a una sola cosa, que es entretener de una mala forma”, aclaró, al paso que no descartó la opción de retornar a las pantallas. Siempre y cuando aparezca una propuesta “interesante”.

“Pensaría el proyecto, porque, así como así, no hay un interés, ya que si los personajes no son interesantes o no tienen una finalidad en mostrar un grupo de personas, trabajadores o situaciones relevantes (no aceptaría), aunque de repente puede salir algo interesante, dejo abierta esa posibilidad”, finalizó.