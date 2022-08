“Me chupa un huevo”: la reacción molesta de Max Cabezón que descolocó a todos en El Discípulo del Chef

Un tenso momento se vivió la noche del lunes en el último capítulo de El Discípulo del Chef, el programa de Chilevisión. Esto luego que Camila Ruiz se acercara a Max Cabezón para decirle que él estaba dentro de los “más minos” del espacio.

“Tengo una cosa que contarte. Estamos haciendo el ranking de los más minos de El Discípulo del Chef y le pregunté a la Miel y dijo que estabas en el número 1. ¿Qué se siente?”, le preguntó su compañera.

Ante esto, Cabezón señaló que “me siento bien, pero es muy superficial. Un ranking superficial, ¿Qué me entrega?, ¿Qué me da?”.

“Me gustaría que vinieras, que me hubieras dicho ‘Max hicimos un ranking de la persona más clever o creativa o inteligente’, pero que me vengan a decir algo tan superficial como el más mino, me chupa un huevo, de verdad”, expresó.

“Me hizo sentir mal”

Tras las palabras de Cabezón, Ruiz decidió alejarse del lugar, mientras que otros compañeros reaccionaron con sus rostros ante el hecho.

“Qué superficial esto, ¿En qué año estamos, en el 2001? ¿Protagonistas de la Fama?”, prosiguió el participante.

Finalmente, Camila Ruiz señaló en las entrevistas que “me hizo sentir mal porque en el fondo estábamos pasándolo bien, chacoteando. Como tan grave. Max, pesado”.