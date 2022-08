“Te vas a sentir muy sola”: la advertencia de Salma Hayek a Penélope Cruz que las hizo grandes amigas

Penélope Cruz y Salma Hayek son dos de las muejres más poderosas de la industria del cine y con justa razón. Ambas desbordan belleza, son capaces de adaptarse a cualquier género y ponen en alto el nombre de España y México, respectivamente.

Sin embargo, algo que siempre ha llamado la atención es la estrecha relación que hay entre ambas pues si bien casi no comparten publicaciones juntas, se consideran grandes cómplices.

Dentro de la industria del cine son pocas las celebridades que han forjado una verdadera amistad pero estas actrices se conocen desde hace más de 20 años, demostrando el gran cariño y admiración que se tienen.

En una entrevista con el programa The Ellen Show, Cruz habló sobre cómo fue el día que conoció a Hayek, poco después de haberse mudado a Los Ángeles, California para probar suerte en Hollywood.

“La primera vez que fui a Los Ángeles nosotras no nos conocíamos, sólo la conocía por teléfono. Y llegué aquí a hacer una película, así que tenía mi pasaje de regreso, venía por dos meses y no conocía a nadie (...). Fue increíble que alguien a quien yo no conocía, que conocía sólo a través del teléfono, se asegurara de ir a buscarme al aeropuerto y no me dejara irme a un hotel”, aseveró la española.

“Ella me dijo: ‘No vas a ir al hotel, te vendrás a mi casa porque es difícil al comienzo y te vas a sentir muy sola’, así que me llevó a su casa”, dijo en The Ellen DeGeneres Show.

Penélope confesó que le habían dado mucho miedo las palabras Salma

La protagonista de “Vicky Cristina Barcelona” y “Madres paralelas” reveló en la entrevista que sintió un profundo temor el hecho de “sentirse sola”, como le advirtió Salma, lo que que la llevó a aceptar su oferta sin pensarlo dos veces.

Penélope estaba tan asustada que mientras dormía, sostuvo la mano de la mexicana y la respuesta de ésta fue calmarla toda la noche.

“Terminé durmiendo en su habitación porque tenía miedo, así fue como nos conocimos. Además de todo eso, ella dice que en la mitad de la noche yo le di la mano porque estaba asustada, no lo sé, estaba soñando”, comentó.

Aunque ya se conocían, el haberse cobijado mutuamente en Hollywood las llevó a tener la oportunidad de trabajar juntas en la película ‘Bandidas’, western del año 2006. Si bien la cinta no tuvo las mejores críticas, el mundo amó la complicidad entre ambas mujeres, quienes dejaron claro su poderío.

Hayek le lleve siete años a la española pero lejos de significar un obstáculo, eso ha creado un balance perfecto. Y es que ellas saben lo que es abrirse paso en una industria tan cerrada como lo es Hollywood, especialmente en aquellos tiempos en los que no había mucho espacio para estrellas latinas o hispanoparlantes.

En una entrevista para Vanity Fair, Salma Hayek reveló que en una ocasión Penélope le dijo: “Sabremos que lo hemos logrado cuando nos fotografíe Ellen von Unwerth. No cuando ganemos el Oscar, sino cuando nos fotografíe ella. Unos meses después la llamé y le dije ¡Me va a fotografiar Ellen!”