Circo Tony Caluga le cae con todo a Marcianeke y lo demanda por más de $175 millones

Hace unos meses Marcianeke se vio envuelto en una polémica, al no llegar a tiempo a un espectáculo que daría en el Circo Tony Caluga. Si bien el cantante dijo que sería reprogramado, pero el recinto decidió demandarlo y por una suma mayor a los 175 millones de pesos.

Y es que el artista se había comprometido a realizar otro show el 4 de febrero, pero tampoco llegó.

Según informó El Observador, el circo informó que “decidimos emprender acciones legales porque el mánager de Marcianeke quedó en pagarnos todos los gastos que habíamos incurrido por Marcianeke, porque perdimos harta plata con ellos, por el tema de la publicidad, ese día contratamos sonido, iluminación, guardias y todos los gastos necesarios para contratar un buen espectáculo. Y eso se hizo dos veces, dos veces nos fallaron”.

En la demanda -a la que tuvo acceso el medio- se lee un párrafo con palabras del mánager, extraídas de un audio enviado por Whatsapp: “Lo podemos cuadrar, pero me voy a demorar, porque usted no cumplió su parte de su palabra, no lo solucionamos entre nosotros, fue a la tele, así que le voy a pagar, pero bajo los términos míos”.

El representante del Circo Tony Caluga, Abraham Lillo, dice afirma que “yo no iba a hacer nada al final, pero después de ese comentario decidí hacer la demanda, porque encontré que era una burla a lo que estábamos haciendo y a lo que estaba pasando”.