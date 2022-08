Cocina de “El Discípulo del Chef” en llamas: Ignacio Román no se presentó y desató la amenaza de Ennio Carota

El “El Discípulo del Chef” todo puede pasar y pasó...porque Ignacio Román no se presentó al programa, sin dar ningún tipo de explicación. Esto hizo que Ennio Carota hasta lo llamar por teléfono para entender lo que ocurría, pero no le contestó. Así, quedó inmediatamente nominado a eliminación.

Emilia Daiber dijo que “Nacho Román se inmoló y voluntariamente se propuso para ser el próximo nominado en el capítulo de eliminación. Pero veo que no está acá”.

El líder del equipo verde, cambió de actitud al ver que ni siquiera le contestó al llamado, así que de la comprensión, pasó a la molestia. “Tengo la impresión de que no está comprometido, porque tampoco me avisó (...) he tratado de llamarlo, pero ni me contestó el teléfono (...) No importa, nosotros lo vamos a hacer igual”, dijo Carota.

“Una más que falta, se va”, sentenció el chef italiano.

La molestia de Román

Ya hace unos días Román se había manifestado molesto con el programa, asegurando que lo estaban dejando mal, a través de las respuestas a sus seguidores en Instagram.

“El programa solo se ha dedicado a dejarme mal, no sé si era una estrategia de marcas. Pero estoy muy desilusionado del programa, hasta yo mismo me caí mal en el capítulo de la noche”, dijo.

LEE MÁS: CHV anunció inédito premio para el ganador de la nueva temporada de “El Discípulo del chef”

Luego agregó que: “Gracias por sus palabras pero ojo, la TV miente!! Está todo editado y sacado fuera de contexto!!! Es una pena enorme por que yo iba con un propósito, no pensé que les encantaba más la farándula, el cahuín que la cocina. Están molestos conmigo por que yo no pele ni hable mal de mis compañeros!!!”.