Documental sobre el Estallido Social llegará a HBO Max

De la mano del director nacional Vee Bravo, nació “Primera”; documental que contiene contenido testimonial acerca de las manifestaciones del 18 de octubre de 2019.

Después de un año de su debut en tierras norteamericanas, la plataforma de HBO Max adquirió los derechos de distribución, para así llevar este contenido a su catálogo.

La cinta salió a la luz en el Festival de Tribeca de Nueva York en septiembre de 2021. Además, fue presentado en el Santiago Festival Internacional de Cine y en un festival de documentales en Toronto, Canadá, el mismo año.

Testimonios de dos padres activistas y protagonistas de las movilizaciones del estallido social, acompañado de imágenes de la represión policial y la resistencia de quienes se manifestaban en las calles.

“No me siento parte de este país; me siento ajena en Chile. Me siento como que viniera de visita a un país que no me gusta. Voy a seguir en la calle porque siento que debo estar ahí”, con estos dichos de una joven manifestante, comienza el avance del documental.

El documental “Primera”, subtitulado al inglés, llegará a sumarse al catálogo de HBO Max en Latinoamérica el próximo 04 de septiembre, día en el que se vivirá el plebiscito de salida de la propuesta de nueva Constitución.

Este producto audiovisual se suma al documental del director Patricio Guzmán –que tuvo su estreno el pasado jueves 11 de agosto– que relata, solo por voces femeninas, los últimos 3 años de las manifestaciones.