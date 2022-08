“Los horarios diferentes me tienen así”: iCata subió algunas fotografias para celebrar su primer cumpleaños en Japón

Una de las influencer y streamer más reconocidas de Chile es Catalina Salazar, o mejor conocida en la web como iCata. La joven hoy se encuentra viviendo en Japón, en para celebrar sus 28 años en el país oriental subió una sesión fotográfica.

“Siempre me gustó Japón, desde chica me gustó el animé, me vestía como esos personajes para ir al colegio”, aseguró hace un tiempo y decidió irse a vivir por un año al país del sol naciente.

“Mañana es mi cumpleaños en Japón, y pasado mañana en Latam. Creo. Los horarios diferentes me tienen así”, escribió iCata.

En las fotografías se puede ver a la influencer mostrándose al natural después de salir de la ducha, justo un día antes de su cumpleaños.