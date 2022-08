“Me da cualquier rabia”: el descargo de Naya Fácil tras reprobar examen práctico de conducir

La influencer Naya Fácil volvió a causar polémica tras subir un fuerte descargo luego de no conseguir aprobar el examen de conducir, y acusar que sufrió un trato diferente solo por ser una personalidad de la web.

A través de sus historias de Instagram, el rostro de internet escribió: “Que paja, me da cualquier rabia. No por ser de las redes sociales merezco un trato diferente, ni mejor, ni peor, soy igual a todos no más”.

Posteriormente, Naya decidió contar con más detalles la situación. “Estoy terrible bajoneada, yo me esforcé caleta por esta hue.. Quizás ya me equivoqué, pero sé que señalice bien. ¿Pero es necesario hablar detrás mío hue..? Los señores no sabían que era mi hermana y escuchó todo”.

“Eso es lo que me da lata, que hablen detrás mío de forma intencional, como si uno no se fuera a dar cuenta “, habló.

“Lo que me molestó no es reprobar, sino que hablen así de mí”, agregó.

Según las palabras de la influencer, los examinadores cambiaron su ruta a una de las más difíciles solo “por ser ella”. Asimismo, Naya explicó que se siente frustrada por la situación, que iba “como cualquier persona” y que no se esperaba pasar este mal momento.

Finalmente, la personalidad web aclaró que sí está situación se vuelve a repetir grabará a los examinadores, y que gracias a los consejos de sus seguidores, tomó la decisión de hacer un reclamo a la Municipalidad de la zona, y que durante la tarde le enviarán un informe sobre su caso.