Mónica Godoy y su futuro ya separada de Nicolás Saavedra: “No tengo ningún temor de lo que vaya a suceder”

Aunque ya han pasado cerca de tres meses desde que ambos protagonistas confirmaran oficialmente su ruptura amorosa, a finales de mayo de este año, la relación de la actriz Mónica Godoy y su colega Nicolás Saavedra sigue provocando variadas reacciones entre los seguidores de los dos actores.

LEE MÁS: Mónica Godoy sorprende con emotivo mensaje a su ex Nicolás Saavedra

Algo de lo que esta noche Godoy dará a conocer en CHV, durante una entrevista que será emitida en “Pero con respeto”, y donde la actriz dará cuenta a Julio César Rodríguez del proceso que ha llevado ella para lidiar con una ruptura que se dio en buenos términos.

Uno no puede depositar la felicidad en otra persona (...) creo en el amor después del amor, con otros, con los mismos. — Mónica Godoy

La reflexión de la actriz llegará de la mano de una consulta de Rodríguez, donde el periodista le preguntará a su invitada si “¿crees en el amor, después del amor?”.

La reflexión de Mónica Godoy

“Por supuesto, el amor después del amor de todas maneras. Creo en el amor en todas sus versiones”, asegurará Godoy, quien además dejará claro que su quiebre sentimental con Saavedra no causó daño en ninguno de los dos.

LEE MÁS: Mónica Godoy y Nicolás Saavedra confirman su quiebre tras 22 años de relación

LEE MÁS: “Están separados”: Confirman quiebre entre Mónica Godoy y Nicolás Saavedra

“Creo todo el rato en el amor después del amor. Depende mucho de la experiencia que uno haya tenido en una relación, si te han dañado o no, que no es mi caso en lo absoluto. Creo en el amor después del amor, con otros, con los mismos”, sostendrá la actriz, que también sincerará que “uno no puede depositar la felicidad en otra persona”.

LEE MÁS: Le ofrecieron 1.500 camellos: Nicolás Saavedra revela violento momento en que intentaron ‘comprarle’ a Mónica Godoy

En ese contexto, Godoy asegurará además que en el futuro “no tengo ningún temor o miedo de lo que vaya a suceder”.