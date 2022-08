“No lo veo tan lejano”: Vale Roth tiene intenciones de ser madre y declaró su amor por su pololo

Vale Roth es conocida por ser bastante activa en sus redes sociales, en donde suele ser bastante cercana con sus seguidores, y está vez les contó algo de su vida personal.

A través de su cuenta de Instagram, la exchica “Calle 7″ realizó una dinámica de preguntas y respuestas, y una de las consultas fue sobre su futuro y sus planes de convertirse en madre.

“Me encantaría pero todavía no, pero tampoco lo veo tan lejano, pero aún no, estoy bien con Beni (su gato)”, expresó feliz la bailarina, dejando abierta la posibilidad.

“Babosísima estoy”

Sin embargo, Valentina Roth aprovechó la dinámica para hablar sobre su relación sentimental, en donde aseguró que se encuentra muy enamorada de su actual galán con el cual lleva solamente un mes y tres días.

¿Sientes que por fin llegó el amor de tu vida?”, consultó un cibernauta.

“Miren yo estuve un año y medio soltera, sin nadie y decía ‘no quiero pololear nunca más’ hasta que llegó él, pu.. el hue.. bueno, me encanta, me vuelve loca, babosísima estoy”, confesó contenta a través de las historias de la plataforma web.