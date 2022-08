“Podríamos llegar al punto de cancelarlos”: Peligran conciertos masivos en Santiago por restricciones sanitarias

Preocupación existe en la industria de los conciertos en Chile producto de la situación en la que se encuentran varios eventos masivos que se desarrollarán próximamente , y las restricciones sanitarias impuestas por las autoridades para mantener a raya los contagios de COVID-19.

Según recoge La Tercera, citando a la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (Agepec), se espera que entre agosto y octubre, el Movistar Arena, el Estadio Bicentenario de La Florida y el Estadio Nacional, alberguen 56 shows, todos ellos con aforo superior a 19 mil personas..

El problema es que según el Plan Paso a Paso, las comunas donde se encuentran los mencionados recintos (Santiago, La Florida y Ñuñoa) se encuentran en fase de Medio Impacto Sanitario , etapa donde se permite un aforo máximo de 10 mil personas en el caso de eventos masivos.

Con ese antecedente, a la fecha, ninguno de estos espectáculos podría realizarse, o bien, de hacerlo, tendría que reducir considerablemente su número de espectadores, sin embargo, desde el gremio acusan que hacer dicha acción no es viable.

“Eso es imposible. Sencillamente, tendrían que cancelarse, porque no se puede hacer un evento vulnerando la ley o las normas vigentes . Podríamos llegar al punto en que hay que cancelarlos todos, es la única salida. Ellos (los artistas) vienen como parte de giras sudamericanas, pero Chile sería así el único país en quedarse sin recitales”, manifestó Jorge Ramírez, gerente general de la Agepec.

Dentro de los eventos que se encuentran en alerta, aparecen las cinco presentaciones de Ricardo Arjona en el Movistar Arena, además de Rosalía, Marc Anthony, Jesse & Joy, Demi Lovato y Ana Gabriel.

También peligran los shows de Dua Lipa y Harry Styles en el estadio Bicentenario de La Florida , mientras que en el Estadio Nacional, están en entredicho las presentaciones de Justin Bieber, Coldplay, Daddy Yankee, Bad Bunny y Guns N’ Roses.

Sebastián de la Barra, gerente general de Lotus, productora a cargo de traer a Justin Bieber a Chile, manifestó al citado medio que “nos llama profundamente la atención que Chile, con el nivel de vacunación que tiene y sin la saturación del sistema hospitalario, no tenga hoy las condiciones para volver a los aforos de antes. Las condiciones están dadas para que se retome ese panorama sin problemas”

El ejecutivo de la productora afirmó que “ en otras partes del mundo, la industria de los espectáculos ha empezado a convivir con el COVID y se han abierto los aforos sin problemas. Ya fue, ya se acabó, se convirtió en una endemia. Nuestra preocupación es que viene un segundo semestre repleto de shows, la gente está consumiendo música en vivo con mucha fuerza, por tanto, el gobierno debe dar una señal para el empleo que se genera ahí y también para los espectadores que van a asistir, para su salud mental. Debiesen liberar los aforos para eventos presenciales de todo tipo”

En esa misma línea, Carlos Geniso, gerente general de DG Medios, cuestionó “tenemos muy cerca un plebiscito, las fondas de las Fiestas patrias y un clásico universitario. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿No lo vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? En nuestro caso, si debemos cancelar los conciertos, ¿el Ministerio de Salud va a recompensar a ese más de un millón de personas que ya tiene sus entradas? Porque no puedes hacer un Nacional para 10 mil personas y dejar 40 mil afuera con un show que ya está agotado. ¿Cómo lo haces? ¿Haces un sorteo para ver a quiénes dejas fuera? Hacemos un llamado a la autoridad para que reconsidere la actual fase sanitaria. Necesitamos definiciones. En otros países, el Covid existe, pero no restringe ni oprime, sino que se convive con él. No te vulnera los derechos”.

Desde la Subsecretaría de Salud Pública mencionaron que el Minsal está en diálogo con todos los actores de la industria, tanto dentro como fuera del Gobierno.

“El Ministerio de Salud está avanzando en el trabajo que nos permita dar certidumbre a la ciudadanía y a un sector que lo necesita. Es un proceso que hay que realizar, considerando que hoy estamos en otro momento de la pandemia y la realidad epidemiológica no es la misma que en años anteriores”, señalaron.