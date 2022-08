Ryan Reynolds y Blake Lively: Una historia de amor accidentada con final feliz

Blake Lively y Ryan Reynolds son unas de las parejas más admiradas y elogiadas de Hollywood por la linda familia que han formado junto a sus tres hijas: James, Inez y Betty, y los 11 años de romance que llevan, limpios de escándalos.

Ambos han presumido en sus redes sociales su complicidad y buen sentido del humor, lo que los ha hecho ganarse el corazón de sus seguidores y han demostrado que son la pareja perfecta.

En tiempos de pandemia mostraban algunas de sus actividades juntos y en uno de sus posteos se puede apreciar a Ryan pintándole el cabello a su esposa.

La historia de amor de Ryan Reynolds y Blake Lively

Blake no fue la primera esposa del actor. Entre 2008 y 2011, estuvo casado con Scarlett Johansson, mientras que , Lively había tenido una relación de similar duración con su compañero en Gossip Girl, Penn Badgley, seguida de un breve romance con Leonardo DiCaprio.

Ambos coincidieron en las grabaciones de la película ‘Linterna verde’ de donde surgió una linda amistad, pero no fue sino hasta una cena juntos donde cada uno estaba con distintas parejas, cuando se dieron cuenta que estaban con las personas incorrectas.

“Recuerdo que fue divertido porque, un año después, Linterna verde ya había llegado y se había ido y nosotros seguíamos solteros. Fuimos a una cita doble. Ella tenía una cita con otro chico y yo con otra chica. Fue lo más incómodo porque había fuegos artificiales entre nosotros. Era extraño al principio, pero habíamos sido amigos durante mucho tiempo. Creo que es la mejor manera de tener una relación: empezar como amigos”, contó Ryan.

Desde aquel momento iniciaron un romance indestructible y en 2012 celebraron su boda.

“Ahora mismo, tengo mucha paz. Nunca he estado tan feliz en mi vida”, expresó Lively.

La paternidad los unió aún más, e incluso hizo sentir al famoso más enamorado de su esposa.

“No suelo vomitar declaraciones de amor, pero cuando tuvimos ese bebé me sentí más enamorado de mi mujer que nunca en mi vida. No lo podía creer”, mencionó en The Late Show with David Letterman.