Angélica Sepúlveda contó su verdad: sus padres la echaron de la casa

Este jueves, Angélica Sepúlveda ocupó sus redes sociales para desahogarse sobre una particular situación que se encuentra viviendo con sus padres, quienes tomaron una drástica decisión sobre ella.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la exchica reality aseguró que sus progenitores le pidieron que se mudara de la casa donde viven en conjunto, esto tras no estar de acuerdo con los distintos comportamientos y la forma de vida de la ganadora de “Granjeras”.

“Sentimientos encontrados. A los 18 años me fui de Yungay a vivir sola por estudios, pero cada vez que volvía era a la casa de mis papás y me acurrucaba con ellos feliz”, comenzó a relatar Sepúlveda.

“Me cuesta separarme, soy la niña canguro que no cortaba el cordón”, admitió.

A pesar del cariño incondicional de Angélica, los padres ya tomaron la inesperada decisión. “Hoy me echaron de casa, me dijeron que no quieren más dietas, que les cambio los planes cuando se me ocurre, que no están ni ahí con escuchar rock, que la máquina de coser los tiene chatos y menos colocar mis decoraciones pink en el living”, contó con cierto tono de broma.

“Nada que hacer, así que hoy me voy, pero a 20 metros de ustedes papitos lindos, preciosos. Iré a almorzar, tomar once y cenar todos los días, así que me esperan con algo rico”, sentenció.