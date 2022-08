Carlos Zárate habló sobre su posible salida de Canal 13: “Han sido 30 años y 9 meses”

Carlos Zárate sorprendió a todos en el estudio de T13 AM luego de compartir una profunda reflexión sobre su futuro en Canal 13, dejando ver que pronto dejará de trabajar en la estación.

Todo comenzó cuando el comunicador estuvo como invitado al programa online de la señal, Triángulo, en donde le mandó un mensaje a las futuras generaciones de periodistas: “Yo quiero hablarle a los jóvenes del canal. Ustedes son los responsables de que esto siga, son los herederos de una tradición (...) yo me iría muy feliz -yo creo que van a ser 3 o 4 años, no creo que sean más que eso- sabiendo que el canal queda en manos de gente joven que va a ser capaz de llevar esto a buen puerto”, avisó.

“El trabajo ya lo hicimos y estoy muy orgulloso de la generación de jóvenes que hay en el canal. Yo aquí dejé todo lo que podía dejar. Y el día que me vaya de acá, me voy a ir de acá por la misma puerta que llegué acá, que fue la puerta de entrada”.

Asimismo, expresó que “yo me quiero ir de aquí tranquilo, sin que la gente diga ‘y a este tipo por qué no lo han sacado, por qué sigue ahí’, porque hay una generación que vienen detrás mío. Uno tiene que saber cuándo irse, porque el día que esto lo deja a uno botado, es terrible”.

¿Una despedida?

Sin embargo, durante este jueves, Carlos Zárate volvió a aparecer en pantalla y siguió hablando sobre posible salida de la exestación del “angelito”.

El periodista que hace varios años informa sobre la contingencia internacional, apareció vestido de gala para decir algunas palabras en el noticiero de Polo Ramírez y Natalia López.

“Hace 30 años comencé en este canal una aventura que me lleva hasta acá. Estoy muy agradecido de ustedes, que nos han acompañado, pero también de mis compañeros, representados en ustedes dos. Porque lo que hay aquí es producto de lo que el 13 ofreció. Yo he crecido en este canal, estoy feliz de estar acá . Si bien a veces uno piensa que puede estar cerca del lugar de terminar con la aventura, yo siento que a veces no es tan cercano a como uno lo ve”, aclaró mientras daba el informe internacional.

“Han sido 30 años y 9 meses de una felicidad muy grande. También de otros momentos no tan felices, pero el privilegio de trabajar para ustedes, con ustedes, y con mis amigos de allá arriba, eso no me lo quita nadie”, complementó.

Finalmente, Zárate explicó que “entonces me vestí para dar las gracias. Porque finalmente es darle las gracias a ustedes, a todos los que me han ayudado en este canal”, concluyó.