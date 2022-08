Don Francisco no aguantó pregunta sobre su opción para el plebiscito: “Lo que más les interesa es que yo diga algo político”

Durante esta jornada, Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, estuvo como invitado en el programa “Una nueva mañana” de radio Cooperativa, en donde le preguntaron sobre que opción votará este próximo 4 de septiembre en el Plebiscito Constitucional.

Cabe recordar que este jueves, el comunicador anunció su retiro definitivo de la Teletón a partir de la campaña de este año.

En este contexto, y en el marco del Día de la Solidaridad, Don Francisco decidió asistir al espacio de Sebastián Esnaola y Cecilia Rovaretti, con quienes terminó teniendo un fuerte encontrón tras consultarse sobre la votación.

“No quiero opinar porque yo he visto a Chile por los matinales en alguna hora y los noticieros y eso no es Chile porque veo uros portonazos, turbazos y discusiones. A ustedes lo que más les interesa es que yo diga algo político, porque si yo digo algo de la Teletón, eso no sería importante. Lo importante es que yo les diga, esto por esta opinión”, aclaró Mario Kreutzberger.

Asimismo, el comunicador quiso devolverle la pregunta a los periodistas: “¿Y ustedes están por el Apruebo o por el Rechazo? Ustedes quieren que yo lo diga pero y qué pasa con ustedes?”, reprochó.

Luego de esta interrogante, Esnaola y Rovaretti aseguraron que se inclinaban por el Apruebo. Sin embargo, no consiguieron obtener una respuesta de Mario, quien finalmente comentó que “No, yo no me pronuncio”.