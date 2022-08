Familia actualizó estado de salud de Zalo Reyes: su condición “continúa crítica”

La familia del cantante nacional, Zalo Reyes, actualizó el estado de salud del músico luego que, hace una semana, fuese internado de urgencia en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile tras sufrir una descompensación.

A través de sus redes sociales oficiales, la familia del cantautor de éxitos como “Un Ramito De Violetas”, ha ido actualizando el estado de salud del intérprete, quien lucha contra una diabetes que le fue diagnosticada en 2008.

Al respecto, pese a que el “Gorrión de Conchalí” muestra ciertos avances en su diagnóstico, la familia indicó que su condición continúa crítica.

“ Con vaivenes hemos estado estos días, lo que complica informar de la situación de mi papá, continúa crítica, pero ahora con su corazón estable, pero ahora inducido ”, señalaron.

Cabe recordar que el miércoles de la semana pasada, el hospital comunicó que el estado de salud del artista era “grave estable con pronóstico reservado”, y que fue ingresado al recinto el 9 de agosto.

La publicación cuenta con cerca de 2 mil likes y más de 300 comentarios, demostrando el cariño de los fanáticos hacia el artista.

“Dios y la Virgen lo protejan”, “Vamos Zalo, no perdemos la esperanza de que salgas adelante en esta situación”, “Vamos gorrión, de esta se sale. No emprendas el vuelo aún”, “Fuerza Zalo. Solo Dios sabe hasta cuándo estamos en la tierra. Mucha fuerza. Has salido siempre adelante”, son algunos de los tantos comentarios de los usuarios para el cantante de 69 años.

Distintos artistas se han sumado a las buenas energías y mensajes para la pronta recuperación de Reyes, como Luis Jara, Myriam Hernández, Sergio Lagos y Denisse Malebran.