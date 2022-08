Hija de Catherine Zeta-Jones se parece mucho a ella: las fotos que muestran sus semejanzas

El 23 de marzo del año 2003, Catherine Zeta-Jones vivió uno de los mejores momentos de su vida cuando subió al Teato Kodak de Los Ángeles a recibir el Oscar a la mejor actriz de reparto –el primero de su carrera– por su actuación en Chicago en la 75ª entrega de los Premios de la Academia.

Pero la satisfacción que sintió en este momento fue superada por la alegría que la invadió días después cuando dio a luz a su hija, Carys. De aquella felicidad inefable, han pasado 19 años en los que su pequeña ha crecido para convertirse en una jovencita con la que comparte un gran parecido.

Así es Carys Douglas, la hija de Catherine Zeta-Jones que es igual a ella

Carys Douglas Zeta-Jones nació el 20 de abril de 2003 como fruto del matrimonio entre la actriz y su esposo, el actor Michael Douglas. La joven es el segundo retoño y única hija de la power-couple.

Durante los primeros años de su infancia, Carys y su hermano crecieron alejados del ojo público en en la soleada Bermudas por decisión de sus padres para evitar la locura de Hollywood.

Allí vivieron como dos niños como cualquiera hasta que la familia se mudó a Nueva York, Estados Unidos, cuando ella tenía 6 años. De hecho, la niña no tenía ni idea de la fama de sus padres.

“Pensé que mi papá era un fabricante de panqueques”, afirmó en entrevista a la revista Town & Country. “No sabía que era actor. Honestamente”.

“Volvernos a Nueva York fue un gran shock, aunque no fue como si nos hubiéramos ido a Hollywood. Logramos conservar esa inocencia y no nos bombardeaba tanto la prensa”, dijo Douglas a Vanity Fair.

Desde entonces, el tiempo ha pasado. Ahora, Carys es una guapa, talentosa y sensata jovencita de 19 años de edad que llena de orgullo a sus papás y guarda un tremendo parecido físico a su mamá.

Aunque tiene un color de ojos y de cabello naturalmente más claro, los rasgos y hasta gestos de la pequeña de la dinastía Douglas Zeta-Jones son idénticos a los de la intérprete de Velma Kelly.

“Soy una de las niñas más jóvenes en haber participado en un discurso de agradecimiento del Oscar. Mi madre estaba embarazada de mí de nueve meses”, presumió al medio antes citado.

Sus semejanzas se hacen todavía más notorias al ver imágenes de Zeta-Jones en su juventud.

Catherine Zeta-Jones y Carys aman la moda

No obstante, Carys no solo es semejante a su mamá físicamente, ambas también tienen en común un gran estilo y amor por la moda. Y es que la joven que creció admirando su sentido fashion.

“Con mi madre me encanta hacer cosas relacionadas con la moda”, dijo a la revista. “Es mi verdadero icono de estilo, y desde que era pequeña, la admiraba mientras se preparaba y se vestía para los eventos. Lo adoraba, aprendía muchos trucos de maquillaje gracias a ello”.

Juntas han asistido a numerosos desfiles de moda, han protagonizado portadas de revista desde que ella es adolescente y también han encabezado campañas para firmas de renombre como Fendi.

La joven heredó el talento de sus papás y sueña con ser actriz

Pero esto no fue lo único que heredó la nieta de Kirk Douglas. Carys mostró que la pasión por la actuación corre por las venas de su familia pues quiere ser actriz como su abuelo y sus papás.

Douglas ha actuado en producciones escolares de Tommy y Spring Awakening. Además, interpretó el papel principal en Once on This Island. También ama la música y toca el piano muy bien.

La hermana menor de Dylan, sin embargo, no solo tiene gusto por la actuación, también talento. Así lo reveló Catherine Zeta-Jones en la misma conversación con Vanity Fair.

“Es una maravillosa intérprete, cantante y bailarina. La apoyo en todo lo que quiera hacer. Yo he tenido una vida fantástica en la interpretación hasta ahora”, manifestó.

Carys es también muy inteligente y estudiosa

No obstante, la educación también es algo muy importante para la joven. De hecho, el año pasado, se graduó con honores de su Bachillerato Internacional y sus padres no cabían de la felicidad.

Actualmente, estudia en la Universidad de Brown, pero esto no quiere decir que no vaya a perseguir su verdadera pasión en Hollywood, solo le ha dado prioridad a sus estudios por ahora.

“Cuando era más joven no me gustaba la idea de tener este nombre pegado a mí, este tipo de cosas de la ‘dinastía Douglas”, confesó a Town & Country.

“Creo que lo que más me molesta es que la gente piense que no trabajo duro por ello, que no necesito trabajar duro por ello”, profundizó. “Que todo lo que hago me lo entregan”.

“Cuando, sinceramente, siento que es todo lo contrario. Siento que necesito probarme constantemente ante la gente, que no soy solo la hija de mis padres”, añadió.

Madre e hija además comparten rasgos de la personalidad

Por si fuera poco, la aspirante a actriz que aparte habla español ha demostrado también haber sacado esa madurez temprana que caracterizó a su mamá durante sus años de juventud.

“Es increíblemente inteligente”, dijo una amiga al medio. “Nunca sabrías que tiene padres famosos. No es el tipo de cosas de las que habla. Ella no se comporta de esa manera. Ella es pensativa”.

Por supuesto, mucho también tiene que ver con la crianza amorosa pero puntillosa que sus padres le dieron a ella y a su hermano mayor Dylan, de quien ha dicho es su mejor amigo.

“Lo que les inculqué a mis hijos, y estoy muy, muy orgullosa de ello, son los modales”, afirmó Zeta-Jones. “No hay nada peor que un niño privilegiado sin modales”.

“Los taladré como un campo de entrenamiento. Los años de la adolescencia... Sabe que no puede ponerme los ojos en blanco, o resoplar y resoplar a mi alrededor”, comentó.

Carys es muy unida a su familia

Además de todo lo antes descrito, Carys también una estrechísima relación con sus padres. Cuando cumplió 18 años, su madre dejó ver esto con la felicitación que le escribió en Instagram.

“¡Feliz cumpleaños, Carys! Tú lo eres todo, y todo lo eres tú. Gracias por toda la felicidad que me ofreces”, comenzó a expresar Zeta-Jones.

“Esta mañana me has mandando un mensaje a las 5 de la mañana para darme las gracias por haberte dado a luz. Esa es la clase de mujer que eres”, apuntó la oscarizada histrionisa.

“Tu belleza es profunda y tu corazón lo suficientemente grande como para amar y envolver al mundo. Tu sentido del humor, esto es muy importante, también es insuperable”, agregó.

“Y podría seguir. Bueno, tu japonés todavía necesita algo de trabajo, pero no está mal. En fin, que te amo, mi ángel”, concluyó el post junto a una foto en la que posa con su hija cuando era niña.

La representante de la dinastía Douglas conquista en Instagram

Al presente, la it girl que comenzó a acompañar a su madre a todos lados desde los 14 años ya es toda una celebridad con más de 170 mil seguidores en Instagram pese a no publicar con frecuencia.

Por ahora, no se sabe cuándo dará el salto de los salones de clases a los sets de filmación, pero lo cierto es que Carys está más que preparada para afrontar la fama.

“De la fama de mis padres he aprendido la importancia de ser fiel a uno mismo y mantenerse con los pies en la tierra”, reveló a Vanity Fair.

“Mis padres hacen un gran trabajo reservando su vida privada para la intimidad, y su vida pública para el público. Eso nos ha brindado a mí y a mi hermano una infancia fantástica”, finalizó.