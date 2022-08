“¡Lo encuentro el colmo!”: Helhue Sukni denunció que fue víctima de un particular robo a las afueras de su casa

Helhue Sukni volvió a ocupar sus redes sociales para contar una desagradable experiencia que sufrió tras el robo de un pedido de delivery durante el fin de semana, lo que la hizo pasar un mal rato.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la abogada comentó en tono de broma que “Debe ser adonde he defendido tantos ladrones en mi vida que ahora me chorean a mí”.

Todo comenzó cuando Helhue pidió una hamburguesa en una cadena de comida rápida, y “los hue.. no llegaban nunca con la hamburguesa... Esas hamburguesas chiquititas que antiguamente eran de la Caja Feliz”.

“El gallo se demoraba, se demoraba y como yo me encierro para que no venga el Rocco (su perro), salte a la cama y me hueb..., llegué y dejé la puerta cerrada. La Bombona se quedó dormida, llamaron por teléfono y no cachó. Entonces, el repartidor me deja la hamburguesa a la orilla de mi reja y me creerán que me la han robado... Mis dos hamburguesas chiquititas que valen 1.200 pesos más mis papitas fritas”, aseguró.

“¿Quién puede ser tan ordinario, tan rasca de pasar por una casa, ver un paquete que dice McDonald’s y se roba la hamburguesa?, ¡Qué ordinariez! ¡Lo encuentro el colmo!”, lanzó sin pelos en la lengua.

El robo al anillo de la madre

Sin embargo, Helhue no fue la única que sufrió de un insólito robo, sino que su madre también perdió un importante objeto -que también un valor sentimental- mientras se encontraba en un restaurante.

“Mi mamá fue a almorzar a Las Vacas Gordas con mi hermana y mi prima, porque era el cumpleaños de mi sobrina, y me creerán que se le ha caído a la pobrecita un anillo que le regaló mi papá hace 30 años atrás y lo agarró una hue... y no lo devolvió”, relató la abogada.

“Qué feo, qué hue... más fea. Un anillo grande, brillante con zafiro azul (...) Yo un día en las mismas Vacas Gordas encontré un anillo en el lavamanos. Lo agarré y se lo llevé a la niña de la caja”, agregó.