Paty Maldonado criticó duramente a Karol Cariola tras sus dichos en TV: “Usted no ha hecho nada bueno”

Durante la transmisión del último capítulo de “Las Indomables”, Patricia Maldonado se tomó un par de minutos para analizar las palabras de la diputada Karol Cariola en una entrevista en televisión.

En la conversación con CNN, la parlamentaria se refirió a la participación de figuras de la centro izquierda en la campaña del Rechazo para el próximo Plebiscito Constitucional.

“A uno le duele el corazón ver personas que han estado siempre del lado de las transformaciones, de la democracia (...) que hoy día se pongan en la vereda distinta tratando de frenar los cambios que son tan importantes para el país”, aseguró.

La reacción de la “Maldo”

Tras estas palabras, la exMucho Gusto no dudó en analizar la situación: “La Karol Cariola está al borde de la locura. Dice que le duele el corazón porque gente que estuvo en la ex Concertación hoy está por el Rechazo. ¡Toma! ¿Sabís por qué se están dando vuelta? Porque ustedes han sido hueo..., en seis meses han hecho puras cag... no han hecho nada bueno. Y usted no ha hecho nada bueno, señora, ha hecho puras hue... No ha tirado ni un solo proyecto”, precisó.

“Usted y la Orsini vienen de un planeta que todavía no aparece en el sistema, porque no he visto hueo... más raras que ustedes”, complementó.

Finalmente, y en un claro tono de ironía, Maldonado comentó que: “La inteligencia y habilidad de ustedes es maravillosa. Por favor no nos hagan reír”, sentenció.