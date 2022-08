¡Guácala!: Camilo Huerta desclasifica cuando “se hizo” en el clóset

Esta noche en “Podemos Hablar”, Julio César Rodríguez -quien está reemplazando a Jean Philippe Cretton- conversará con Tita Ureta, Felipe Vidal, Pamela Díaz y Camilo Huerta. El pololo de Marité Matus, compartirá una de sus peores borracheras, provocando las risas de todo el set.

“No soy muy bueno para el alcohol, pero cuando tomo, tomo. Me acuerdo que salí una noche a un festival al cual tenía acceso a todo, tenía todas las pulseras, bar abierto, podía comer todo, podía estar en todas”, comienza su relato.

Precisa que “empecé bailando y empecé a tomar de todo, pasándolo increíble y me empecé a sentir un poco mal por lo que me fui a dormir un ratito, dos horitas y volví a la fiesta y me quedé hasta el final”.

Camilo Huerta Imagen gentileza CHV

Huerta confiesa que no sabe “cómo cresta llegué a mi casa, no tuve idea cómo subí, era en el cuarto piso sin ascensor, no sé cómo me acosté, no cachaba nada y no me acuerdo más”.

Y acá viene el clímax de la anécdota: “Al otro día estaban las consecuencias. Me desperté y estaban todos enojados en la casa, y yo… qué hice mal, qué pasó… y voy viendo el walking clóset y veo una posa… compadre, no llegué al baño, hice en el clóset y hay una mancha que hasta el día de hoy está”.