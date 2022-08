“Les voló la raj... en 2 minutos”: mujer generó diversas reacciones tras pararle los carros a Bernardo Fontaine

Durante la última edición del programa de CHV “El Debate de Chile”, se dio una extraña situación que tuvo como protagonista a una ciudadana por el Apruebo, Mónica Aedo, y al exconvencional Bernardo Fontaine.

En el espacio sobre el próximo Plebiscito Constitucional se encontraban debatiendo sobre el sistema de pensiones junto al exministro Jaime Bellolio. Mientras esto sucedía, la mujer se tomó la palabra sin despegar la mirada de sus apuntes.

“Primero que nada tengo que decir que a mí me llegó hoy, señor Bellolio, correo del Servel en que me dice en qué mesa y dónde tengo que votar, cerca de mi casa. Entonces, usted está mal informado”, comenzó su discurso.

Posteriormente, Mónica apuntó a Fontaine: “Usted señala que los fondos no son propios. Yo recuerdo que en el año 80, cuando se pasó a las AFP, los trabajadores tuvieron un bono de reconocimiento, y en esta oportunidad no creo que sea distinto”.

“Por otro lado, yo les voy a señalar a ustedes que yo jamás he sido dueña de mis fondos y jamás he tenido la posibilidad de elegir. Cuando yo comencé a trabajar en el año 1987, el día 3 de marzo, fui obligada y no pude optar por un sistema público”, aclaró.

Asimismo, la mujer aseguró que “yo pertenezco al sector más privilegiado de este país, porque hay una cantidad muy ínfima de personas que cuenta con más de 50 millones de capitalización en sus fondos individuales”.

Las palabras no pasaron desapercibidas para los televidentes, quienes no dudaron en dar su opinión en las redes sociales, en donde algunos estuvieron de acuerdo con sus palabras y otros criticaron sus dichos.

Les voló la raj4 en 2 min a los señores ahí presentes!!! 💪💪💪💪👏👏👏👏👏 — Pablo (@pablito_nava) August 19, 2022

Señor Bernardo Fontaine.



“No es racional q un estado expropie un fondo, en mi caso, q me expropien mas de 50 mill para pagarme más de 50 mill. Si eso es así, exijo q me expropien xq así puedo usar mis 50. Mill”



Vecina x el #Apruebo LA AMO!!!



#DebateChileCHV pic.twitter.com/dsRnBSU9Mi — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) August 19, 2022

Mónica Aedo // Bernardo Fontaine pic.twitter.com/MIG4Lqpo4l — Chris Collao (@ChrisCollao) August 19, 2022