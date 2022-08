Mujer recibe anillo de compromiso de su novio fallecido: cumplió su promesa

Llevar un anillo de compromiso es un gran paso en muchas relaciones. Representa la promesa de matrimonio, simboliza la devoción y el compromiso con la pareja amada. Si bien es una tradición se remonta a la antigüedad, con el tiempo se convirtio un signo universal de amor y fidelidad eternos.

Aunque Internet nos ha dado las historias virales más románticas, también ha traído las más trágicas y ésta es una de ellas.

Alejandro tenía toda la ilusión de entregarle el anillo de compromiso a su novia Samantha sin embargo, no pudo consolidar su sueño ya que murió de forma inesperada.

Fue a través de Twitter que la usuaria @greciaisaabel, quien dice ser prima de de Alejandro, compartió la fotografía del anillo con una carta de la joyería que lo elaboró.

La joven menciona que su primo estaba muy emocionado por un viaje que haría para recoger el anillo de compromiso cuando falleció.

“Mi primo estaba desesperado por ese viaje, con el negocio que cerraba iba a comprar una casa para su nueva familia, iba a reencontrarse con una parte de la familia y hoy nos enteramos de que iba a buscar ese anillo, iba, iba, iba. Que fuerte como somos un ratito, una vez en la vida”, escribió.

Aunque no da más detalles de lo sucedido, en el texto se lee que el joven primero se comprometió con su novia y luego le entregó un anillo de papel de forma simbólica. Sería poco después que recogería la joya para dársela.

“Tu pareja nos contactó el lunes 11 del mes de abril en horas de la tarde. Nos pidió el anillo más bonito comentándonos que se había comprometido el día anterior, pero no que no había entregado anillo, sólo uno de papel que hizo en el momento. Desde ese instante nos pareció un acto de amor muy especial”.

El hombre recogería el anillo tres días después de haberlo pedido pero nunca llegó. “Nos pareció a todos que nuestro deber era cumplir con su gesto y acto de amor, intentamos ubicarte al comienzo de la situación, así como notaste, pero no recibimos tu respuesta, por eso volvimos a intentar y esta vez lo logramos. Hoy te hacemos entrega de tu anillo de compromiso, es el símbolo de la promesa de estar siempre juntos, del compromiso del uno con el otro, de estar siempre en los momentos felices y en los momentos difíciles, que estamos seguros de que tu nueva estrella des de el celo lo estará porque fuiste tú a quién escogió para su vida”.

Extrañar es el precio de los buenos momentos…🤍✨

Samantha, la novia, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter. “Dios tiene preparada las cosas para nosotros. Dos días antes de la partida de Ale, se arrodilló frente a mí con un anillo de papel y me pidió casarme con él, cuando terminó dijo ‘estamos casados, el día que me pase algo voy a jalarte los pies por las noches para que nunca me olvides’”, escribió Samantha desde su cuenta de Twitter.

Dios tiene preparada las cosas para nosotros. 2 días antes de la partida de Ale, se arrodilló frente a mí con un anillo de papel y me pidió casarme con el, cuando termino dijo"estamos casados,el día que me pase algo voy a jalarte los pies por las noches para que nunca me olvides"

“Después de tres meses de estarme intentando contactar una joyería, apenas ayer lograron hacerlo y pudieron hacerme llegar una encomienda, hoy cuando la recibí me di cuenta de lo afortunada que soy…”, finalizó su mensaje.