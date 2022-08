Pamela Díaz contó la verdad sobre Carola de Moras: “Ella miraba a todos para abajo”

Pamela Díaz será una de las invitadas de esta noche en “Podemos Hablar”, en donde repasará su carrera en televisión y su vida personal.

Mientras se encontraba en el programa de CHV, la “Fiera” avanzó al punto de encuentro tras preguntar sobre “quiénes se hayan sentido boicoteados en un su lugar de trabajo”.

La expanelista contó la verdad tras su paso por el matinal “La Mañana de Chilevisión” durante el 2018, en donde tuvo problemas con una de sus compañeras de equipo.

“Todos saben que mi relación con Carola de Moras es pésima y durante los tres años que trabajamos juntas, nunca nos saludamos y trabajamos de lo más bien hasta que yo me mandé un comentario que para muchos puede ser desubicados y para otros no, cundo dije que era la mala copia de Tonka Tomicic, al día siguiente me llamaron para decirme que no puedo hablar mal de un compañero de trabajo y que no podía seguir en el matinal y me echaron de este canal”, aseguró.

A pesar de la decisión de la señal, la modelo aseguró que “a los tres meses me vuelven a contratar en este canal para seguir con la noche nuestra y cuando volví yo pregunté si me habían echado esa vez porque Carolina había pedido mi cabeza, y dos ejecutivos que ya no están en este canal me dijeron… “te vamos a decir la verdad, Carola de Moras pidió tu cabeza”, recordó.

Asimismo, aseguró que ella nunca tomaría la actitud de Moras con un compañero de trabajo. “Yo jamás podría pedir la cabeza de alguien… yo jamás podría echar a alguien porque me caiga mal… obvio que ella pesaba más que yo en ese momento, venía de animar Viña, al matinal le estaba yendo bien, y yo solo era panelista”.

A raíz de esta confesión, Julio César Rodríguez le consultó sobre cuándo había nacido esta mala onda entre los rostros de TV.

“Nunca me gustó su personalidad, la forma en cómo enfrentaba el día a día con la gente que trabajábamos y yo siempre iba al choque. Yo creo que lo pasaban más mal mis compañeros, el Rafa que estaba al medio. En comerciales ella se iba a esconder y yo estaba con mis compañeros. Para mi no era incómodo, para el animador sí, para el Rafa, para el equipo y a mi no me interesaba hablar con ella, solucionarlo nada. Yo quería irme del matinal en ese entonces y pensé que así me sacarían, diciendo eso de ella, pero me echaron”, expresó.

Finalmente, Pamela fue consultada sobre lo que más le fastidió sobre Carola de Moras, a lo que respondió: “Ustedes me ven como soy y yo soy así en televisión y fuera de la televisión y yo puedo entender que hay que gente no es así, que esto solo lo ve como un trabajo, pero el compartir con la gente, con el equipo, todos merecen respeto y somos todos iguales y eso me molesta de ella, ella miraba a todos para abajo”, lanzó fiel a su estilo.