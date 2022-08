Paty de ‘El Chavo del 8’ se retiró de la actuación para cumplir su sueño y así luce a sus 65 años

‘El Chavo del 8′ es uno de los programas más vistos en el mundo y el cual impulsó la fama de sus actores con sus distintos personajes como ‘Doña Clotilde’, ‘La Chilindrina’, ‘Quico’, ‘Ñoño’, ‘Don Ramón’, ‘Doña Florinda’ y ‘Paty’.

Esta última es recordada por ser la adorable y linda vecina de la cual se enamora ‘El Chavo’ y ‘Quico’ y a diferencia del resto de sus compañeros decidió alejarse de las pantallas para perseguir su propio sueño.

El personaje de Paty fue interpretado por cuatro actrices diferentes: Patty Juárez (de quien el personaje recibió su nombre), Rosita Bouchot, Paty Strevel y Ana Lilia de la Macorra.

Esta última se convirtió en la actriz que más apareció en pantalla y es a quien más recuerda la audiencia.

¿Qué fue de la vida de Ana Lilia de la Macorra, interprete de Paty?

La actriz llegó a su personaje como Paty mientras se desempeñaba como asistente de televisión y uno de los productores del programa mexicano la invitó a participar en el casting.

“La producción en la que yo trabajaba como asistente llamó a casting, llegaron a varias actrices, pero ninguna pasaba como niñas, entonces no sé si fue Enrique Segoviano, que era el productor del programa en ese entonces o Chespirito quienes dijeron ¿y por qué no Ana?”, relató en 2017 a Univision.

A sus 21 años sin experiencia en la actuación le dio vida al papel de Paty y aunque la promesa había sido realizar solo tres espisodios, termino siendo la que más grabó.

“Me dijeron como tenía que hacerle y pues lo hice y yo les agradezco un montón a todos por la paciencia que me tuvieron, jamás tomé un curso de actuación y todos se morían de la risa si me equivocaba y me ayudaban en la toma dos o en la toma cincuenta”, comentó.

Sin embargo, la fama no fue del total agrado para ella, pues la hizo sentir abrumada por lo que decidió abandonar su debut como actriz.

“Me daba pena que me reconocieran, entraba corriendo a los restaurantes y me iba al fondo dándole la espalda a las personas porque me daba cosa” fueron sus palabras a Univision.

Tiempo despues de renunciar viajó a Estados Unidos para estudiar su verdadera pasión: la psicología.

Actualmente tiene 65 años, sobre su vida se sabe que se casó, tuvo dos hijos, y tras regresar a México se ha dedicado a dar terapias emocionales.

Cada tanto suele aparecer en pantallas recordando su personaje. En el 2014 se reunió con el actor Edgar Vivar gracias a un periodista brasileño.