“Que hagan mier... la hue..”: Paty Maldonado celebró rayado en Casa de la Memoria dedicada a Detenidos Desaparecidos

Paty Maldonado vuelve a ser el centro de la noticia, esto luego de celebrar que algunas personas rayaran Casa de la Memoria de Valdivia con frases de la opción Rechazo, y criticó a todos los que están en contra de este hecho.

La comunicadora aprovechó la última transmisión de “Las Indomables” para hablar al respecto: “Me dio mucha risa que pintaran el mural, y lo digo bajo mi responsabilidad. Put... que me reí. A ustedes les gusta la ley del burro, a nosotros también. Me encantó que hicieran mier... el mural, tal como ustedes hicieran mier... el monumento a Baquedano, la tumba de Jaime Guzmán, hue... cara de r…”.

Asimismo, lanzó unas palabras para los que “andan diciendo que no puede ser y que van a llamar a los Derechos Humanos, y esos son puros sinvergüenzas, corruptos. Y no se lo mando a decir con nadie, mira que con lo que dijo el señor Micco el otro día quedé para adentro”, complementó.

“Vayan a lavarse el... con arena. No estoy incitando, sino que digo que no hagas con otro lo que no te gusta que te hagan, nosotros nos tuvimos que aguantar y cuando les toca ellos lloran por el odio de la Derecha. Ustedes han sembrado ese odio”, aclaró la expanelista de “Mucho Gusto”.

En la misma línea, sigo aplaudiendo el acto de los adherentes del Rechazo: “Me alegro que haya gente con huevos que salgan a pintar esos murales y que hagan mier... la hue.. de la memoria y ojalá que también el monumento de Allende. Así van a aprender, sacos de pelotas”.

Finalmente, Paty Maldonado comentó que si consideran querellarse en contra de los responsables sería una actitud hipócrita, ya que los que destruyeron iglesias o otros recintos emblemáticos, no fueron denunciados. Además, reclamó que los Derechos Humanos no actuaron al respecto.

“Me alegro y felicito a esas personas que tuvieron el coraje de pintarlo (...) Ojalá que pinten todo lo que puedan”, concluyó.